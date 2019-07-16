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Mehmetçik Vakfından kurban bağışı duyurusu

SAMSUN (İHA) – Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı tarafından vekaleten kurban bağışı kabulüne başlandı.

16 Temmuz 2019 Salı 16:09
Mehmetçik Vakfından kurban bağışı duyurusu

SAMSUN (İHA) – Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı tarafından vekaleten kurban bağışı kabulüne başlandı.


TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğinden Kurban Bayramı’nda yapılacak kurban bağışıyla ilgili açıklama yapıldı. Vatandaşların 9 Ağustos Cuma gününe kadar bağış yapabileceği bildirilirken, bağış talepleri bugün itibariyle başladı.


Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“TSK Mehmetçik Vakfı 1995 yılından itibaren yapmış olduğu vekâleten kurban kesim faaliyetini bu yıl da halkımızın güvenine layık bir şekilde gerçekleştirecektir. Bu maksatla Mehmetçik Vakfı vekâleten kurban bağışı kabulüne 9 Temmuz 2019 tarihi itibariyle başlamıştır. TSK Mehmetçik Vakfının vekâleten kurban kesim hizmeti, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili yayımladığı tebliğlerin hükümlerine uygun olarak yürütülmekte olup; kurbanlıkların kesimi; modern tesislerde, hijyenik koşullarda, her kesimhanede görevlendirilen vakıf personeli, veteriner hekim, noter ve din görevlisinin denetimi ve gözetimi altında, kesimhanelerin kapasitelerine göre, Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde dini vecibelere uygun olarak yapılacaktır. Kesimlerin yapılacağı merkezler; Bilecik, Ergani/Diyarbakır, Oğuzeli/Gaziantep, Şehitkâmil/Gaziantep, Cihanbeyli/Konya, Malatya ve Van’dır. 2019 yılı vekaleten kurban bağışı bedeli bin 130 TL veya 200 ABD doları veya 175 eurodur. TSK Mehmetçik Vakfına vekâleten kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız bağışlarını; Mehmetçik Vakfının anlaşmalı olduğu banka şubelerinden veya internet bankacılığından yararlanarak, Ankara’ da Vakıf Genel Müdürlüğü ile İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Erzurum ve Bursa’daki Vakıf temsilcilikleri ve şirketleri aracılığı ile Vakıf internet sitesi (www.mehmetcik.org.tr) üzerinden kredi kartı ile yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ise vakıf internet sitesi üzerinden kredi kartı ile online bağış yapabilecekleri gibi bulundukları ülkelerdeki banka şubelerinden bağış yapabileceklerdir. Temin edilen kurbanlık sayısının yeterli olması halinde bankalar aracılığı ile son bağış tarihi 9 Ağustos Cuma saat 17.00’dir. Vekâleten kurban bağışı hizmetinin, temin edilen kurban sayısı ile sınırlı olması nedeniyle kurban bağışında bulunacak vatandaşlarımızın bağışlarını son güne bırakmaması arzu edilmektedir.“

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:09
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