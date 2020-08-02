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Aktüel

Mehmetçik Vakfı'na ait tonlarca et yol kenarına döküldü

Sivas-Malatya kara yolunda seyir halindeki tır, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için fren yaptı. Bu sırada tırın dorse kapağının açılması nedeniyle araçtaki tonlarca et yol kenarına döküldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 13:13:00 -
Mehmetçik Vakfı'na ait tonlarca et yol kenarına döküldü

Sivas'ın Kangal ilçesinde dorse kapağı açılan tırdaki tonlarca karkas et, yol kenarına döküldü.

Kenan Temiz yönetimindeki 68 AAU 571 plakalı tır, Sivas-Malatya kara yolunda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için fren yaptı. Bu sırada tırın dorse kapağı açıldı.

Etler temizlenip başka araca yüklendi

Dorsede yüklü tonlarca karkas et yola döküldü. Etler toplanıp temizlendikten sonra iş makinesi yardımıyla başka araca yüklendi.

Etlerin, Mehmetçik Vakfına ait olduğu ve Malatya'dan Kocaeli'ne götürüldüğü öğrenildi.

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Yorumlar

asıl köpek sürücü yazık deyilmi sal çayıra mevla kayıra

yavaş gideydi öylemi bahane uyduruyor iyi bir bilir kişi sorgulasın gerekirse asın öyle canlar ölüyor nasıl bir köpekmişki bunca et heba oluyor.sorgulansın.
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