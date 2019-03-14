Çanakkale’de,Sağlık-Sen Şube Başkanlığı’nca Mehmetçik Vakfı yararına kermes gerçekleştirildi.

İskele Meydanı’nda, Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık-Sen Çanakkale Şubesi’nce, Mehmetçik Vakfı yararına kermes gerçekleştirildi. Kermese, Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen, Sağlık-Sen Kadın Komisyonu Aysun Demirtosun ilesağlık çalışanları katıldı.Kermeste, sağlık çalışanları tarafından hazırlanan yiyecekler, satışa sunuldu. Satıştan elde edilecek gelir Mehmetçik Vakfına bağışlanacak.

Kermesin Sağlık-Sen Kadın Komisyonu üyeleri tarafından düzenlendiğini ifade eden Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen, "Bu kermesin geliri, Mehmetçik Vakfına bağışlanacaktır. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı’nın 100’üncü Yıldönümü olması münasebetiyle ayrı bir anlam ifade ediyor. Sloganımız, ’Türkiye Mehmetçiğe Emanet, Mehmetçik Türk Milletine Emanettir’. Bu çerçevede kermes düzenlenmiştir. Gelirini Mehmetçik Vakfına bağışlayacağımız bu kermesteki ürünleri Sağlık çalışanı arkadaşlarımız evlerinde yaptı. Satışa sunulan ürünler içerisinde pasta, börek, kısır, keşkek gibi birçok yiyecek yer alıyor" şeklinde konuştu.