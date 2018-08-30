Zap bölgesine hava harekatı! En az 2 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında en az iki teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı yapıldı.

SIĞINAK/BARINAK VE MÜHİMMAT DEPOLARI İMHA EDİLDİ

Harekat neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak/barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan bölgeler imha edildi.

Bu esnada en az silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi.