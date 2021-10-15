Mehmetçik, terör yuvasına operasyon için tetikte bekliyor

Yavuz Selim İstanbul



Bir sabah ansızın düğmesine basılması beklenen operasyonunda ilk hedefin de Türkiye’nin oluşturduğu güvenli bölgenin ortasında çıban başı vaziyeti gören bu şehre yapılmasının şart olduğunu gösterdi.



Akit’in güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre TSK ve Suriye Milli Ordusu’nun, son 2 yılda Türkiye’nin himayesindeki güvenli bölgelere ABD yapımı füze dahil 22 saldırı düzenlenen 2 bin PKK/YPG’li teröristin bulunduğu Tel Rıfat’a iki koldan birden girecek.



Batısında Zeytin Dalı, doğusunda Fırat Kalkanı Harekat bölgesi bulunan Tel Rıfat’ta küçük çaplı olarak faaliyet gösteren Esed rejimine bağlı 5. Kolordu askerlerinin de operasyon sırasında Rusya tarafından güneydeki Halep’e çekilmesi bekleniyor. Uzmanlar Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kontrolündeki bölgelere tek tek operasyon düzenlenmesinin gerekliliğine vurgu yapıyor.

Tam zamanı

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Güvenlik ve Strateji Uzmanı Emk. Albay Nejat Özden, Türkiye’nin oluşturduğu güvenli bölgelerin arasında çıban başı olarak Tel Rıfat’ın yer aldığını söyledi. Özden, “Fırat Kalkanı Harekatı ile birlikte Azez-Cerablus arasındaki terör unsurları temizlendi. Zeytin Dalı Harekatı’yla Afrin bölgesi terörden arındırıldı. Fırat’ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı’yla birlikte belirli bir bölge kontrol altına alındı. Suriye kuzeyinde bu üç operasyon bölgesinin birleştirilmesi için Tel Rıfat başta olmak üzere Münbiç, Ayn el Arap, Ayn İsa bölgelerinin de PKK/YPG’den temizlenmesi gerekiyor. Harekat bölgelerinde güvenliğin daha rahat sağlanması için de bu kaçınılmaz. Aslında Tel Rıfaf operasyonu ertelenmiş bir harekat. Türkiye 2020’nin ilk bölümünde Tel Rıfat’a girecekti ancak birden bire ABD buradan çekilerek bölgeyi Rusya’ya teslim etti. ABD’nin silah, Rusların moral, Fransızların mevzi inşası desteği verdiği PKK/ YPG’lilere müdahalenin tam zamanıdır” dedi.

Mehmetçik bir sabah ansızın gelebilir

Tel Rıfat konusunda diplomatik yolların tüketildiğini ve askeri operasyonun kaçınılmaz olduğunu belirten Emk. İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise şunları söyledi: “Türkiye burada sonuna kadar diplomasiyi zorladı. Artık kendi göbeğini kendi kesmelidir. Operasyon için gerekli siyasi irade de, askeri güç de, inanç ve kararlılık da var. Bunun karşısında ABD veya Rusya’nın set olma imkanı yok. ‘Orada Rusya var, operasyonda zorlanırız’ diyenler var. Aynısını Afrin için de demişlerdi. Türkiye sahaya inince ABD de Rusya da toz olup gitmişti.”

Tel Rıfat’tan Doğu'ya

Eceli gelenin cami duvarına pisleyeceği hakikatinin PKK/YPG’nin son saldırısıyla burada da görüldüğünü belirten Başbuğ, “Artık tartışılması gereken operasyonun zamanıdır. Bence bu zaman da çok yakındır. Her dakika her şeyin olabileceği bir sürece girmiş durumdayız. Mehmetçik bir gece ansızın gelebilir. Tel Rıfat’tan başlayıp doğuya doğru Münbiç, Ayn el Arap, Ayn İsa’ya uzanması da şarttır. Böylelikle daha önce düzenlenen harekat bölgelerinin yan emniyetlerini sağlanacaktır” dedi.