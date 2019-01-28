Mehmetçik tuzağa düşmedi! Kameralarla birlikte gelmişler

Irak kuzeyinde TSK’nın üs bölgesine yapılan PKK ayarlı provokasyon planını Mehmetçik bozdu. Üs bölgemize taşla sopayla saldıran provokatörler, Mehmetçiğin ateş açmasını ve “Türk askeri sivil Kürt halkını öldürüyor” algısı oluşturmaya çalıştı. Mehmetçik şehadeti göze alarak sivil halka ateş açmadı ve planı boşa çıkardı.

TSK’nın operasyonlarıyla güçsüz kalan ve Kürt halkının desteğini de kaybeden terör örgütü PKK, Irak kuzeyinde Duhok’da büyük bir provokasyon girişiminde bulundu. Örgüt, Şiladize ilçesi Suri köyü yakınında konuşlu TSK üs bölgesine, çocuk ve kadınların arkasına sığınarak saldırdı. 50-60 arabayla bölgeye taşınan çoğu 14-15 yaşındaki gençler taş ve sopalarla saldırırken kameralar da görüntü kaydındaydı.

Kontrolü bırakmadı

Bölgede geniş bir alana yayılan ve eski bir üs bölgesi olarak halkın yakından bildiği TSK üs bölgesine yönelik saldırıda, üssün dış kısmında bulunan araçlar zarar gördü. Tahriklere gelmeyen ve kalabalığa ateş açmayan Mehmetçik, karakol içerisindeki mevzileri korudu, üssün kontrolünü bırakmadı. Ancak sivilleri kalkan yapan teröristlerin tuzağına da düşmedi. Taşlı sopalı saldırıda Mehmetçik, yaralanma tehlikesine karşın itidalli duruşuyla terörist planları bertaraf etti.

Teröristler kaçtı

Saldırının haber alınması üzerine Türk savaş uçakları hızla havalandı. Savaş uçaklarının alçak uçuşlarıyla kalabalık grup korkarak dağıldı. Peşmerge güçleri de kısa sürede bölgeye gelerek olaya el koydu. Provokasyonu ateşleyen teröristler ve destekçileri gözaltına alındı. F-16’lar da tüm bu süreç boyunca alçak uçuşlarla havada kontrolü sağladı.

Kürtleri kışkırtmak istediler

PKK’nın Duhok planında, “Mehmetçiğin sivil halka kurşun sıkması, beraberlerinde gelen kameraların olayı görüntülemesi ve uluslararası kamuoyuna servis edilen görüntüler üzerinden Türk askerini karalamak ve Kürt halkıyla karşı karşıya getirmek” yer alıyordu. Irak ve Suriye kuzeyindeki TSK’nın başarıları ve bölge halkının sevgisini kazanmasını hazmedemeyen PKK ve yandaşları, Kürt halkını Türkiye’ye karşı kışkırtma provokasyonunda da amacına ulaşamadı.

Zamanlama dikkat çekici

Duhok’ta yaşanan olayın, ABD’li bürokratların PKK ve Suriye uzantıları ile Kürt halkını bir tutan ve Türkiye’yi Kürt halkına saldırmakla suçlayan açıklamaları ve bu açıklamalara karşı Türk hükümetinden gelen “Kürtlerin hamisiyiz” açıklamalarının hemen ardından yaşanması dikkat çekti.

PKK’nın, bölgede ilk kez böyle bir provokasyonuyla karşılaşıldığını söyleyen güvenlik kaynakları, Türkiye’nin bölgedeki varlığından rahatsız olan üst akla işaret etti. Son dönemde büyük darbe yiyen ve silah personel temininde sıkıntı yaşayan PKK, bu olay sayesinde tekrar Kürt halkının sempatisini kazanmayı istiyordu.

Yeniden olabilir

Yine TSK unsurlarını Irak kuzeyinden çıkarmak ve Suriye kuzeyinde Münbiç ve Fırat’ın doğusuna yönelik olası TSK operasyonlarının önüne geçilerek ‘terör koridoru’ hayallerini tekrar uygulamaya koymak için de bu olayı kullanmak istedi. Kaynaklar, bu tür provokasyonlarla önümüzdeki günlerde daha da çok karşılaşılabileceğini belirtirken, sınır ötesi harekat bölgelerinde görev yapan askerlere konuya ilişkin talimatların verildiği öğrenildi.