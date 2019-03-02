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Mehmetçik Parkı’na Türk Bayrağı

Çorum Belediyesi eski adı Aşıklar Tepesi olan Mehmetçik Parkı’na Türk Bayrağı dikildi.

02 Mart 2019 Cumartesi 17:55
Mehmetçik Parkı’na Türk Bayrağı

Çorum Belediyesi eski adı Aşıklar Tepesi olan Mehmetçik Parkı’na Türk Bayrağı dikildi.


Çevre düzenlemesi yapılarak ismi Mehmetçik Parkı olarak değiştirilen parka Çorum Belediyesi 20 metre uzunluğunda 24 metrekare büyüklüğünde Türk Bayrağı dikti. Dikilen dev Türk Bayrağı şehrin bir çok yerinden görülebilecek.


Belediye Başkan Vekili Ahmet Yabacıoğlu, semt sakinlerinden gelen talebi göz önünde bulundurarak Mehmetçik Parkı’n büyük bir Türk Bayrağı diktiklerini belirtti.


Al Bayrağın bağımsızlığımızın en büyük sembollerinden biri olduğunun altını çizen Yabacıoğlu, “Bayrağımız hem bağımsızlığımızın sembolü hem de aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en mukaddes emanet ve hatıradır. Milletimizin al bayrağımıza olan sevgisine katkıda bulunmak için eski adı Aşıklar Tepesi olan Mehmetçik parkımıza 20 metre yüksekliğinde direğe, 24 metrekarelik Türk Bayrağımızı astık. Böylece ilimizin birçok yerinde olduğu gibi Mehmetçik Parkımızda da al bayrağımız dalgalanacak. Her zaman en zirvede olmayı hak eden şanlı bayrağımız milletimizin bağımsızlığının sembolü olarak sonsuza kadar bu topraklarda dalgalanmaya devam edecek”. ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 17:55
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