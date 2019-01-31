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"Mehmetçik Kutlu Zafer" dizisi oyuncularından engellilere ziyaret

31 Ocak 2019 Perşembe 15:10
"Mehmetçik Kutlu Zafer" dizisi oyuncularından engellilere ziyaret

İSTANBUL (AA) - TRT 1'de yayınlanan Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yönetmeni ve oyuncuları, engelli gençleri ziyaret etti.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan engelliler tarafından dizi sektörünün en iyilerini belirlemek amacıyla düzenlenen anketten, TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yakın tarihe ışık tutan "Mehmetçik Kutlu Zafer" adlı dizi, birinci çıktı.

Dizinin yönetmeni Kamil Aydın ile oyuncuları İsmail Ege Şaşmaz, Özgü Kaya, Semih Ertürk ve Yiğit Uçan, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayında, engelli geçlerle bir araya geldi.

Asker üniformalı kursiyerler tarafından karşılanan oyuncular, atölyeleri gezdikten sonra gençlerle birlikte hem kilim dokudu hem de müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Kursiyerler de konukları için şiirler okuyup, şarkılar seslendirdi.

Öte yandan, engellilerin oylarıyla başarılı bulunan isimlere ödülleri takdim edildi. En iyi yönetmen ödülü Kamil Aydın'a, en iyi erkek oyuncu ödülü İsmail Ege Şaşmaz'a, en iyi kadın oyuncu ödülü Özgü Kaya'ya, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülleri de Semih Ertürk ve Yiğit Uçan'a, en iyi yapımcı ödülü de Mehmet Bozdağ'a verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yönetmeni ve oyuncularının engelli gençlerin yüzlerini güldürdüklerini ifade etti.

Yönetmen Kamil Aydın ise ödülün kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. İlginiz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Program sonunda engelliler, oyuncularla fotoğraf çekildi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 15:10
  1. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı
  2. engeli geçler
  3. engelli gençler
  4. Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi
  5. TRT

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