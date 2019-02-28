Mehmetçik karda aç kalan hayvanları unutmadı
Bursa’da Mehmetçik karda aç kalan hayvanları unutmadı.28 Şubat 2019 Perşembe 14:20
Bursa’da Mehmetçik karda aç kalan hayvanları unutmadı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kışın çetin geçtiği dağ ilçelerinde ormanlık arazide kar sebebiyle aç kalan, yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanları unutmadı. Jandarma ekipleri tarafından temin edilen yiyecekler dağda aç kalan hayvanlara dağıtıldı. Ayrıca Mehmetçik sahipsiz hayvanların barakalarının kontrol ve bakımlarını da yaptı.
YORUM YAZ