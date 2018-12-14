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Mehmetçik imdada yetişti! Kara Şahin köye indi!

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde rahatsızlanan bir kişiyi, Mehmetçik kurtardı.

14 Aralık 2018 Cuma 06:33
Mehmetçik imdada yetişti! Kara Şahin köye indi!

Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyü Kaynak Mahallesi'nde bir kişinin rahatsızlanması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Kar yağışı sebebiyle yolu kapanan köye ulaşamayan sağlık ekipleri, jandarmadan yardım istedi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Vali Süleyman Elban’ın talimatıyla hastayı tahliye etmek için harekete geçti.

Kara Şahin köye indi

Saat 17.00 sıralarında Doğubayazıt ilçesindeki Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Sikorksy S-70 Black Hawk tipi helikopter köye yönlendirildi.

Olumsuz hava şartlarına rağmen köye iniş yapan helikopter, hastayı alarak Doğubayazıt 1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na nakledilerek, bekleyen ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 06:33
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