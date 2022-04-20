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Yerel Mehmetçik ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü
Yerel

Mehmetçik ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Tunceli'de Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla kendi aralarında para toplayıp ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 21:29:00 -
Mehmetçik ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Tunceli'de jandarma ekipleri, kendi aralarında topladıkları para ile aldıkları gıda ve ihtiyaç malzemesiyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine destek olmak için sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi.

Kendi aralarında para toplayıp gıda kolisi dağıttılar

Proje kapsamında jandarma personeli, kendi aralarında topladıkları para ile gıda ve ihtiyaç malzemesi temin etti.

Ekipler, daha sonra belirlenen adresleri ziyaret ederek gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Gıda paketlerini teslim alan aileler, jandarma personeline teşekkür etti.

 

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