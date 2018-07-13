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Mehmetçik hazırlandı rejim ve PYD kaçtı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin Suriye’nin Tel Rıfat bölgesi için operasyon hazırlıklarını tamamlaması, rejim ve PKK’lıları korkuttu.

13 Temmuz 2018 Cuma 12:19
Mehmetçik hazırlandı rejim ve PYD kaçtı

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin bölgesinden kaçan PKK/YPG’lilerin sığındığı Tel Rıfat bölgesi ve Minnig Havalanı’nı elinde bulunduran Esed güçleri önceki gece Halep’in kuzeyine çekilmeye başladı. Rejime bağlı büyük konvoyların Tel Rıfat’tan  çekilmesiyle, Afrin operasyonu sırasında bölgeye kaçan teröristlerin de büyük bölümünün de Tel Rıfat’tan çıktığı belirtildi. 

TEL RIFATLILAR EVE DÖNECEK

Terör örgütü PKK/YPG ve rejim güçlerinin baskı ve zulmü karşısında evlerini terk etmek zorunda kalan Tel Rıfat halkı, terör örgütü ve rejim güçlerinin bölgeden çekilmesi ile evlerine döneceği günü iple çekmeye başladı. Bölgeye Afrin, Azez ve Mare bölgelerinden girmeye hazırlanan TSK ve ÖSO birlikleri, Tel Rıfat Kasaba merkezi ve 19 köy ile Minnig havaalanı için operasyon yapmayı planlıyor. Bölgeye çok sayıda topçu ve kara birliklerinin sevk edildiği belirtilirken operasyon öncesinde istihbarat birimlerinin de saha çalışması yaptığı öğrenildi. TSK birliklerinin operasyonu tamamlamasının ve bölgeyi güvenli hale getirmesinin ardından kaçan yerli halkın peyderpey evlerine dönmesi bekleniyor. Yerel kaynaklara göre Tel Rıfat’ta evlerinden olanların sayısı 55 binin üzerinde.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 12:19
  1. zeytin dalı operasyonu
  2. Afrin
  3. Mehmetçik

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  • kayıkayı1 sa önce
    ALLAH (c.c) yar ve yardımcınız olsun.amiinnn...
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