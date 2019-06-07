Mehmetçik hamile kadın için helikopterle seferber oldu Siirt’in Şirvan ilçesinde rahatsızlanan hamile kadının yardımına askeri helikopter yetişti.

Siirt’in Şirvan ilçesinde rahatsızlanan hamile kadının yardımına askeri helikopter yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesinin Kapılı köyünde yaşayan 7 aylık hamile Remziye Cengiz aniden rahatsızlandı. Haber verilmesi üzerine Cengiz için Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı yetkilileriyle yapılan görüşme sonucu askeri helikopter tahsis edildi. 112 acil servis ekiplerince 3. Komando Tugay Komutanlığına ulaştırılan Cengiz, buradan helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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