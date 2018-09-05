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Mehmetçik enselerinde... Diyarbakır'da PKK'ya ağır darbe!

Diyarbakır'a bağlı Lice ve Hani ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirelen operasyonda örgütün finans ayağına darbe vuruldu. 2 Eylül'de başlatılan operasyonda 218 bin 500 kök Hint keneviri ile 675 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:37
Mehmetçik enselerinde... Diyarbakır'da PKK'ya ağır darbe!

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Lice ve Hani ilçelerinde, jandarma komando timleri, güvenlik korucuları ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla 2 Eylül'de başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-2" müşterek operasyonu saat 03.00 itibarıyla başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği, 96 pil, 14 pil bloğu, silah temizleme yağı, küçük tüp, sünger yatak, battaniye ele geçirildi, delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edildi.

218 BİN 500 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Narko-terörizmle mücadele kapsamında yapılan aramalarda 218 bin 500 kök Hint keneviri ile 289 kilo 10 gramı kubar olmak üzere 675 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yapılan yol kontrol ve adli aramalarda 872 kişi ve 237 araç sorgulandı, 73 konut ve eklentisinde arama yapıldı, 13 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Öte yandan, operasyon dolayısıyla Hani'ye bağlı Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Y. Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy mahalleleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A. Turalı, Gürbulak mezraları, Lice'ye bağlı Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan, Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey, Kutlamış mezralarında 3 Eylül saat 18.00'den itibaren duyurulan sokağa çıkma yasağı kararı 4 Eylül saat 24.00 itibarıyla kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 09:37
  1. Diyarbakır
  2. İl Jandarma Komutanlığı
  3. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-2
  4. uyuşturucu operasyonu

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