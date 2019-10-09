Barış Pınarı Harekatına ilişkin sosyal medyayı sallayan video!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan video sosyal medyayı salladı.09 Ekim 2019 Çarşamba 20:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan video sosyal medyada gündem oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör koridorunu önlemek amacıyla Fırat’ın doğusunda operasyon başlattı. Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin video sosyal medyayı salladı.
Videoda, ‘Barış Pınarı Harekatında Türk Milleti ordusunun yanında’ mesajı verildi.
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