ÖSO, Mehmetçiğe mesaj gönderdi: Biz hazırız!

YPG/PKK'lı teröristlerin Fırat doğusundan temizlenmesi amacıyla hazırlıkları son aşamaya gelen harekât öncesi Ayn el-Arab ve Tel Abyad’daki hedefler vuruluyor. Mürşitpınar’dan Akçakale’ye uzanan hat boyunca önceki gün 16 YPG'li terörist öldürülmüş onlarcası da yaralanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri dün de aynı hat boyundaki terör hedeflerini uzun namlulu silahlar ve top atışlarıyla ateş altına aldı.

"PKK’ya karşı hazırız"

Teröristlerce sınır ötesinden yapılan tacizlere misliyle karşılık verilmesi ve 4 gündür devam eden obüs atışları, Fırat’ın doğusuna yönelik harekâtın çok yaklaştığını gösteriyor. Bu operasyona da tıpkı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında olduğu gibi Mehmetçiğe Özgür Suriye Ordusu birlikleri eşlik edecek. Sınıra yakın bölgeye bir süredir nakledilen muhalifler, Ayn el-Arab ve Tel Abyad yönüne doğru iki cepte başlaması beklenen harekât için sabırsızlanıyor. Eşme köyünün Türkiye tarafında bir süredir eğitim görmekte olan muhalif birlikler, dün çektirdikleri fotoğrafla “PKK’ya karşı hazırız” mesajı verdi. Bu arada harekâta katılmayı isteyen ve Zeytin Dalı ya da Fırat Kalkanı’nda görev almış ÖSO mensuplarının da isimlerini güvenlik birimlerine iletmekte olduğu bildirildi.

Sonunda başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD ordusu, Münbiç yol haritası çerçevesinde ilçede ortak devriye faaliyetine başladı. TSK birlikleri Avundat, Ümmu Culud ve Hamran bölgelerinden bölgeye giriş yaptı. Türk ve ABD askerleri çalışmayı Münbiç cephe hattı ile Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus ilçesini birbirinden ayıran Sacu Çayı'nın civarında yürütüyor. ABD ve Türkiye, 4 Haziran'da YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Yol haritası, 4 Haziran'dan sonraki ilk 3 ay içinde ortak devriyelerin tamamlanıp, ilçe merkezindekiler dahil olmak üzere YPG/PKK'lıların bölgeden tümüyle çıkartılmasını, ardından ilçe merkezindeki askeri ve sivil meclislerin yeniden yapılandırılmasını öngörüyor. ABD tarafı, yol haritasının henüz başlangıç aşamasında teknik gerekçeler ileri sürerek uzun bir gecikmeye sebep olmuştu. TSK unsurları, 18 Haziran'dan bu yana 68 kez koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra etti.

Ortak devriyenin başladığını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da doğruladı. Akar, "Münbiç'te Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları arasında ortak devriye bugün (dün) 15.53 itibarıyla başladı" dedi. Ayrıca, bu gelişme öncesi Münbiç kent merkezinde ABD'li yetkililerin PKK'lılarla görüştüğü ve temas sonrası terör örgütünün sokaklardan PKK paçavralarını topladığı ileri sürüldü. Sabah saatlerinde de PKK’ya ait konvoyların Münbiç’ten Tel Abyat’a gittiği tespit edildi. Örgütün bu davranışlarının 'taktiksel hamleler' olduğu değerlendiriliyor.

(Yeni Şafak)