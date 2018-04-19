Mehmetçiğe "İnsanlık" ödülü verildi.

Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) bünyesinde yayın yapan Radyo Dumlupınar tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşanmış hikayelerin kahramanlarının ödüllendirildiği "İnsanlık Ölmedi" özel ödülüne, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin'de halka gıda yardımında bulunup sağlık taraması yapan Mehmetçik, layık görüldü.

İnsanlığa moral veren, insanlığa hizmet amacı güden fahri yaşanmışlıkların, tüm insanlığa örnek ve moral olması amacıyla Radyo Dumlupınar tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İnsanlık Ölmedi Ödülleri Projesi"ne Türkiye genelinden yaklaşık 300 başvuru yapıldı.

Oluşturulan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda İstanbul, Ankara, Bursa, Manisa, Eskişehir ve Kütahya'da yaşanmış 9 hikaye, "İnsanlık Ölmedi" ödülüne layık görüldü. Projenin özel ödülünün ise Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin'de halka gıda yardımında bulunup sağlık taraması yapan Mehmetçik'e verilmesi uygun görüldü.