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Mehmet Vejdi Kahraman kimdir? AK Parti MardinMehmet Vejdi Kahraman oldu

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye başkan Mehmet Vejdi Kahraman olmasından sonra Mehmet Vejdi Kahraman kimdir merak konusu oldu. Mehmet Vejdi Kahraman kimdir? Mehmet Vejdi Kahraman nereli? Mehmet Vejdi Kahraman hayatı

27 Kasım 2018 Salı 13:02
Mehmet Vejdi Kahraman kimdir? AK Parti MardinMehmet Vejdi Kahraman oldu

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye başkan Mehmet Vejdi Kahraman olmasından sonra Mehmet Vejdi Kahraman kimdir merak konusu oldu. Mehmet Vejdi Kahraman kimdir? Mehmet Vejdi Kahraman nereli? Mehmet Vejdi Kahraman hayatı

Mehmet Vejdi Kahraman kimdir?

Mehmet Vejdi Kahraman, 1962’de Mardin’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Mardin’de tamamladı. Tarım, inşaat ve sanayi alanındaki ticari faaliyetlerini sürdüren Mehmet Vejdi Kahraman, bölgesinin bilimsel ve teknik yeniliklerle tanışmasına önayak olarak birçok firmada yöneticilik yaptı. Otuz yıldan beri iş hayatının yanında birçok sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. Mardin’de mesleki oda ve birliklerde aktif olarak çalıştı. 2011’de Mardin Ak Parti millet vekili aday adayı ve 2014 yerel seçimlerde Mardin Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Mehmet Vejdi Kahraman evli ve 5 çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 13:02
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