Mehmet Topal'a 1. lig'den sürpriz talip! Başkan resmen açıkladı 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Topal'ı istediklerini söyledi.

1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Mehmet Topal transferi hakkında açıklamalar yaptı. A Spor'a konuşan Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, "Mehmet Topal'a teklif götüreceğiz. Comolli ile bir araya geleceğiz. Ayrıca 3 flaş oyuncu daha alacağız" ifadelerini kullandı. Mehmet Topal geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıktı ve 3 gol, 3 asist ile sezonu tamamladı. Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor

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