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Görgülü Pastaneleri sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş gözaltına mı alındı? Mehmet Tahir Sekizkardeş kimdir?

Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş ve işadamı Ekrem Ateş'in de arasında bulunduğu 21 kişi FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Peki Mehmet Tahir Sekizkardeş kimdir?

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:26
Görgülü Pastaneleri sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş gözaltına mı alındı? Mehmet Tahir Sekizkardeş kimdir?

Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş ve işadamı Ekrem Ateş'in de arasında bulunduğu 21 kişi FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Peki Mehmet Tahir Sekizkardeş kimdir?

Gaybubet evlerinde de gizlendikleri belirlenen örgüt üyelerinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 kişi yakalandı. Operasyonda Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş ile işadamı Ekrem Ateş'in de bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan örgüt üyelerinin yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürüldüğü bildirildi. TUSKON'a yönelik soruşturmada gizli tanık Demir, Mehmet Tahir Sekizkardeş için, "Görgülü Pastaneleri’nin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş de örgüte ciddi himmet paraları vermekle tanınır.” demişti.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 14:26
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