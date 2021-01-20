Türkiye'nin 2019 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı.Türkiye'nin 2019 gelir vergisi rekortmeni isminin açıklanmasını istemedi, 2. sırada 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı. Peki Mehmet Sinan Tara kimdir? Mehmet Sinan Tara'nın mesleği nedir?

Mehmet Sinan Tara kimdir?

Sinan Tara, 1958 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi Lale Tara, babası Enka Holding kurucularından Şarık Tara'dır. Leyla Tara Suyabatmaz ve Zeynep Tara Keyman adlarında iki kız kardeşi vardır. Sinan Tara, Alman Lisesi'nden mezun oldu. İsviçre’de inşaat mühendisliği üzerine tahsil gördü. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde San Fransisko Stanford Üniversitesi'nde işletme dalında yüksek lisans eğitimi aldı.

1980 yılında Enka Şirketler Grubu'na katılarak Enka Arabisendisi olarak işe başladı. Bu dönemde saha mühendisi, finansman, enerji yatırımı, inşaat projeleri, proje finansmanı ve diğer yatırım alanlarında kendisine bağlı birim ve projelerde aktif olarak çalıştı.

1984 yılından itibaren Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin genel müdürlüğü, yönetim kurulu üyeliği, murahhas üyeliği görevlerinde bulundu. 1994 yılından itibaren de Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Sinan Tara, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Üyesi ve Türkiye Müteahhitler Birliği Üyesidir. 1986 yılında babasından işleri devraldı. 1994'de şirketin yönetim kurulu başkanı oldu.

İngilizce ile Almanca bilen Sinan Tara, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Sinan Tara, Forbes 2013 yılı verilerine göre 1,4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin 19. zengini olmuştur.