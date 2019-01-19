Mehmet Şimşek Sözcü'nün haberine tepki gösterdi Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yalan haberleriyle meşhur Sözcü'de, "Eski bakan market arabasını dolduramadı" başlığıyla yayımlanan habere tepki göstererek açıklama yaptı.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın "Eski bakan market arabasını dolduramadı" başlığıyla yayımlanan haberinde "Başbakan eski Yardımcısı Mehmet Şimşek, bir markette alışveriş yaptı. Önce fiyatları inceledi. Sonra 2 kutu ketçap, 3 çamaşır suyu, 2 paket tuzlu kurabiye ve dilimlenmiş ekmek alarak çıktı" ifadesi kullanılmıştı. Söz konusu habere ilişkin olarak eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı. "Sözcü gazetesindeki haberi üzülerek okudum" diyen Şimşek, şöyle devam etti: "Elimde alışveriş listesi vardı, tamamını alıp çıktım. Markette fiyat listesi incelediğim, market arabasını dolduramadığım kısmı habercinin kendi yorumudur. Habersiz fotoğraf çekip altına hikaye oluşturmak etik bir habercilik değildir."

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