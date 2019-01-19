0553 313 94 23

Mehmet Şimşek Sözcü'nün haberine tepki gösterdi

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yalan haberleriyle meşhur Sözcü'de, "Eski bakan market arabasını dolduramadı" başlığıyla yayımlanan habere tepki göstererek açıklama yaptı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 13:57
Mehmet Şimşek Sözcü'nün haberine tepki gösterdi

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın "Eski bakan market arabasını dolduramadı" başlığıyla yayımlanan haberinde "Başbakan eski Yardımcısı Mehmet Şimşek, bir markette alışveriş yaptı. Önce fiyatları inceledi. Sonra 2 kutu ketçap, 3 çamaşır suyu, 2 paket tuzlu kurabiye ve dilimlenmiş ekmek alarak çıktı" ifadesi kullanılmıştı.

Söz konusu habere ilişkin olarak eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı.

"Sözcü gazetesindeki haberi üzülerek okudum" diyen Şimşek, şöyle devam etti:

"Elimde alışveriş listesi vardı, tamamını alıp çıktım. Markette fiyat listesi incelediğim, market arabasını dolduramadığım kısmı habercinin kendi yorumudur. Habersiz fotoğraf çekip altına hikaye oluşturmak etik bir habercilik değildir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 13:57
  1. Yavuz Alatan
  2. Sözcü
  3. Mehmet Şimşek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail Hamas ile takas yolunda
    1. İsrail Hamas ile takas yolunda
    2. Karlıova'da ilçe merkezine çığ düştü
    3. Seyir halindeki otomobil alev topuna..
    4. Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu..
    5. Mehmet Şimşek'ten sert tepki: Etik değil
    6. Toç Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu
    7. Gökçek'in en büyük hayali... Tarih..
    8. Rusya'ya kötü haber! 49 anlaşma..
    9. ASPİLSAN yılda 2 milyon lityum iyon..
    10. İlaçla uyutulan kişilerin parasının..
    11. Suriyeliler, kaderine terk edilen..
    12. Ronaldo ve Xabi yargı karşısına çıkacak
    13. Mardin'de "Seçim Bölge Güvenlik..
    14. Vali Şahin 15 Temmuz gazi ve..
    15. AK Parti'den anket hamlesi! Erdoğan..
    16. Kadın terörist örgütün bitmek üzere..
    17. 154 metrelik ABD gemisi Boğaz'dan geçti
    18. Lüks cipin direksiyonunda kafasına..
    19. Ankapark 25 Mart'ta açılacak
    20. Askerlik ne zaman düşecek 2019 son..
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Araştırma şirketinin başkanından iddia: Partinin adı değişecek, Abdullah Gül başa geçecek!
    Araştırma şirketinin başkanından iddia: Partinin adı değişecek, Abdullah Gül başa geçecek!

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı