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Mehmet Şimşek'e İngiltere'den CEO'luk teklifi

Uzun bir dönem Türkiye'nin ekonomi yönetiminde bulunan ve 24 Haziran seçimlerinin ardından herhangi bir görev verilmeyen Mehmet Şimşek'e, İngiltere'deki bir bankanın CEO'luk teklif edeceği iddia edildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 08:59
Mehmet Şimşek'e İngiltere'den CEO'luk teklifi

Doğuş Grubu ve Fiba Holding’in İngiltere’de kurduğu yatırım bankası Dome, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e CEO’luk teklif edecek.

Dünya gazetesinin haberine göre, AK Parti hükümetlerinde Devlet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevi üstlenen Mehmet Şimşek’e Dome’dan CEO’luk teklifi geleceği öğrenildi.

Şimşek’in cevabı merakla bekleniyor.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 08:59
  1. mehmet şimşek

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