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Mehmet Şimşek yeni kabinede olmadığını öğrenince ne yaptı?

Yeni kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni bakanlar listesinde Mali ve Hazine Bakanı Berat Albayrak yer alırken eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni listede yer bulamadı. Mehmet Şimşek kabineye ilişkin ilk değerlendirmesini Twitter üzerinden yaptı.

10 Temmuz 2018 Salı 12:23
Mehmet Şimşek yeni kabinede olmadığını öğrenince ne yaptı?

Yeni kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni bakanlar listesinde Mali ve Hazine Bakanı Berat Albayrak yer alırken eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni listede yer bulamadı. Mehmet Şimşek kabineye ilişkin ilk değerlendirmesini Twitter üzerinden yaptı.

Mehmet Şimşek, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: 

"Kişiler geçici, aslolan aziz milletimize hizmettir. 11 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğüm bakanlık görevim sona erdi. Bana, ülkeme hizmet etme ve babamın vasiyetini yerine getirme fırsatı verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ederim. Siyasette özellikle ilk göz ağrım Gaziantep ve baba ocağım Batman’daki bütün hemşerilerime ve aziz milletimize destekleri için teşekkür ederim. Bu vesileyle yeni kabinemizi tebrik eder, bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun. Siyasete adım attığım 2007’den beri geride bir hoş sada bırakmaya gayret ettim. Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim. Lütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız."

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 12:23
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