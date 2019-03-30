Şevket Eygi’nin sağlık durumu iyi
Türk kültür hayatının ve muhafazakar gazeteciliğin önemli isimlerinden Mehmed Şevket Eygi dün evinde bir rahatsızlık geçirdi.30 Mart 2019 Cumartesi 10:34
Sebahattin Ayan İstanbul
Türk kültür hayatının ve muhafazakar gazeteciliğin önemli isimlerinden Mehmed Şevket Eygi dün evinde bir rahatsızlık geçirdi. Yakınları tarafından İstanbul’da özel bir hastaneye kaldırılan Eygi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Damarlarında küçük bir pıhtılaşma tespit edilen Eygi’nin tedavisi sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Tedbir amaçlı hastanede tutulan Eygi’nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
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