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Şevket Eygi’nin sağlık durumu iyi

Türk kültür hayatının ve muhafazakar gazeteciliğin önemli isimlerinden Mehmed Şevket Eygi dün evinde bir rahatsızlık geçirdi.

30 Mart 2019 Cumartesi 10:34
Şevket Eygi’nin sağlık durumu iyi

 Sebahattin Ayan  İstanbul 

Türk kültür hayatının ve muhafazakar gazeteciliğin önemli isimlerinden Mehmed Şevket Eygi dün evinde bir rahatsızlık geçirdi. Yakınları tarafından İstanbul’da özel bir hastaneye kaldırılan Eygi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Damarlarında küçük bir pıhtılaşma tespit edilen Eygi’nin tedavisi sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Tedbir amaçlı hastanede tutulan Eygi’nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. 


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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 10:34
  1. İstanbul
  2. Türk kültür hayatı
  3. Mehmed Şevket Eygi

YORUM YAZ

  • bugünbugün16 dk önce
    Allah şifa versin
  • Ahmet KoçakAhmet Koçak3 sa önce
    ALLAH c.c acil şifalar,uzun ve hayırlı ömürler versin.
  • BozoğluBozoğlu4 sa önce
    Canabıhak şifalar versin

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