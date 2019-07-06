Mehmet Sepil’in ısrarı koltukları kaldırttı

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi kapsamında taraftarların karşılaşmayı ayakta seyredebileceği alanlarda bilet satışı yapılabilmesinin önü açılırken; bu maddeyi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in ısrarla gündeme getirdiği öğrenildi.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçti. Kanun teklifi kapsamında birçok yenilik yapılırken, en dikkat çeken maddelerinden biri de karşılaşmalarda seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenen numaralı alanla ilişkilendirmek suretiyle de bilet satışı yapılabilecek olması. Buna göre kulüpler, belirledikleri tribünlerde bu uygulamayı kullanabilecek. Yeni uygulamayla birlikte stadyumların kapasitelerinin artması ve kulüplerin daha fazla bilet geliri elde etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Göztepe’nin yapımı devam eden stadyumunun kapasitesinin de kabul edilen kanun teklifiyle birlikte 20 bin 035’ten, 25 bin 035’e çıkarılacağı açıklanmıştı. Bu durumun en büyük ısrarcısının Göztepe Başkanı Mehmet Sepil olduğu ortaya çıktı. Konuyu sık sık gündeme getiren Sepil’in önerisine ilk etapta çok sıcak bakılmadığı öğrenilirken; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Alpay Özalan’ın destekleriyle bu maddenin de kanun teklifinin içerisine girdiği belirtildi. Sepil’in yoğun ısrarları sebebiyle bazı spor camiası tarafından da bu maddeye "Sepil Kanunu" ismini verdiği belirtiliyor.

Dünyada yayılıyor

Göztepe Başkanı Sepil’in, bu önerisindeki en büyük dayanağı ise Alman devi Borussia Dortmund oldu. Alman temsilcisinde, ’Sarı Duvar’ adı verilen kale arkası tribününde lig maçlarında koltuklar kaldırılırken, daha fazla taraftarın müsabakayı izlemesi sağlanıyor. Dortmund’un yanı sıra Fransa’da bazı kulüplerin raylı tribün denemeleri yaptığı bilinirken, MLS’te de bu uygulamaya bazı stadyumlarda kullanılıyor.