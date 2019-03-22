Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda Dünya Su Günü Kutlandı Dünya Su Günü, Mehmet Sepici 60.

Dünya Su Günü, Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe KASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Danacı ile KASKİ yetkilileri katıldı. Etkinlikte öğrencilere suyun önemi ve suyun tasarruflu kullanılması konusunda bilgiler verildi.

Etkinlik çerçevesinde Mehmet Sepici 60. Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine suyun tasarruflu kullanımı konusunda eğitici kitaplar ve hediyeler dağıtıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.