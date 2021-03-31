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Biyografi Mehmet Selim Kiraz kimdir? Mehmet Selim Kiraz’ı kim ne zaman şehit etti?
Biyografi

Mehmet Selim Kiraz kimdir? Mehmet Selim Kiraz’ı kim ne zaman şehit etti?

Mehmet Selim Kiraz, katledilişinin 6. yılında anılıyor. Mehmet Selim Kiraz’ı kim şehit etti ?DHKP-C’li teröristler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na girerek, makam odasında bulunan Mehmet Selim Kiraz’ı şehit etti. Mehmet Selim Kiraz ne zaman şehit edildi? Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 tarihide teröristlerce şehit edidi. Peki, Mehmet Selim Kiraz kimdir? Mehmet Selim Kiraz nerelidir? İşte Mehmet Selim Kiraz hayatı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 11:34:00 - 2021-03-31 11:35:11
Mehmet Selim Kiraz kimdir? Mehmet Selim Kiraz’ı kim ne zaman şehit etti?

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilen cumhuriyet savcısı 46 yaşındaki Mehmet Selim Kiraz, katledilişinin 6. yılında anılıyor. Peki Mehmet Selim Kiraz kimdir, nerelidir?

Mehmet Selim Kiraz kimdir?

Mehmet Selim Kiraz 1969'da, Siirt'e bağlı Karaboğaz köyünde doğdu. 6 kardeşin en büyüğüydü. Adliyede katiplik yapan babasının telkinleriyle hukuk okudu. Kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1994 yılında mezun olan Kiraz, 1995 yılında hakim adayı olarak Mersin'de göreve başladı ve sırasıyla Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye cumhuriyet savcılıkları görevini yürüttü.

Kiraz 2010 yılında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına atandıktan 4 yıl sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nda görevlendirildi. Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı da yürüten Kiraz, avukat gibi hareket ederek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına giren terör örgütü üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından adliyenin 6'ncı katındaki odasında rehin alındı.

Anadolu Ajansı olayı, saat 13.56'da, "Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu Savcısı Mehmet Selim Kiraz, adliyedeki odasında rehin alındı." ifadeleriyle kamuoyuna duyurdu.

Yetkililerin yoğun uğraşları, ailesi, sevenleri, çalışma arkadaşları ve gelişmeleri anbean takip eden kamuoyunun uzun süren bekleyişi, duyulan silah sesleriyle yerini endişeye bıraktı.

Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra vurulduğu anlaşılan Kiraz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Savcı Mehmet Selim Kiraz'la ilgili kötü haber, saat 23.20 sıralarında İstanbul İl Sağlık Müdürü Selami Albayrak tarafından verildi. Albayrak, operasyonun ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki savcı Kiraz'ın bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı. İki terörist de olay sırasında güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Mehmet Selim Kiraz kimdir

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