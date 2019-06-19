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Mehmet Savurgan: "Onurlu mücadelesinin şahidiyiz"

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından, Mısır siyasi tarihinde demokratik seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi için parti binası önünde basın açıklaması yapıldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:55
Mehmet Savurgan: "Onurlu mücadelesinin şahidiyiz"

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından, Mısır siyasi tarihinde demokratik seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi için parti binası önünde basın açıklaması yapıldı.


AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu, AK Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu ve partililerin katılımıyla AK Parti Kütahya İl Binası önünde hayatını kaybeden Muhammed Mursi için basın açıklaması düzenlendi.


Partililer adına açıklamayı yapan Ak Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Savutgan, İslam dünyasının sessizliğine tepki gösterdi.


Muhammed Mursi’nin, Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçildiğini hatırlatan Savurgan, “İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mürsi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz’unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır’da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir. 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mürsi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. ’Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma’ (İbrahim, 42) diye buyuran bir dinin mensupları olarak bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mürsi’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır" diye konuştu.


Açıklamanın ardından Fatiha suresi okundu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:55
  1. doğa

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