AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti'nin Kale belediye başkan adayı Mehmet Salih Sağınç oldu. Peki Mehmet Salih Sağınç kimdir? Mehmet Salih Sağınç kaç yaşında? Mehmet Salih Sağınç hangi görevlerde bulundu. İşte Ak Parti Kale belediye başkan adayı Mehmet Salih Sağınç'ın biyografisi...

MEHMET SALİH SAĞINÇ KİMDİR?

1979 yılında Denizli’nin Kale ilçesinde doğdu.

1996 yılında Nazilli Lisesi’nden mezun olduktan sonra; 1999 yılında Celal Bayar Üniversitesi, 2003 yılında da Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden mezun oldu.

2009-2014 yılları arasında Kale ilçesine bağlı Gölbaşı Belediye Başkanlığı yaptı.

2018 yılında Denizli'nin Kale ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın yerine getirilmiştir.