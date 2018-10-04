PKK'nın onlarca sözde üst düzey yöneticileri öldürüldü

Hem polisin hem de Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları ile terör örgütü PKK’ya yurt içinde ve yurt dışında darbe üstüne darbe vuruluyor. İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde bulunan ve başlarına ödüller konulan örgütün bir çok sözde sorumluları tek tek imha ediliyor. Son öldürülen terörist ie Cuma Mardin kod adlı Mehmet Sait Sürer oldu. Terörist Mehmet Sait Sürer’in başına 4 milyon TL ödül konmuştu.

İçişleri Bakanlığı, 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranan "Cuma Mardin" kod adlı Mehmet Sait Sürer isimli teröristin Mardin kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde farklı kategorilerde yer alan çok sayıda örgüt mensubu ortadan kaldırıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 1 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 4 teröristten biri örgütün sözde "Kato bölge sorumlusu", "Roni" kod adlı Gazi Bahadır oldu. İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde yeşil kategoride bulunan ve sözde "Botan saha Van eyaleti 5'li yürütme sorumlusu" olan "Serdar" kod adlı Serkan Tan ise 8 Temmuz'da etkisiz hale getirildi. "Gri" listede bulunan "Mervan" kod adlı Yunus Dalgın da Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen teröristler arasında yer aldı. Kırmızı kategoride aranan, 1998'de jandarma helikopterinin düşürülmesi sonucu 15 askerin şehit düştüğü saldırının faili Sefer Açar, Bitlis'te 28 Haziran'daki operasyonda öldürüldü.

Sözde konseyin üyelerinden Menafi Bayazıt 27 Temmuz 2017'de, "Delal Amed" kod adlı "kırmızı" kategoride aranan Hülya Eroğlu, 11 Aralık 2017'de Şırnak'ta etkisiz hale getirildi. Kırmızı kategoride aranan teröristlerden, 25 yıldır bölücü terör örgütünün dağ yapılanmasındaki sözde "Dersim" saha sorumlusu, "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban da 11 Ağustos'ta Tunceli'deki operasyonda öldürüldü. Çoban da sözde KCK Yürütme Konseyi üyeleri arasında bulunuyordu.