Mehmet Şahin: 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günümüz Kutlu Olsun

Türk demokrasi tarihi 1960’da 1971’de, 1980’de yapılan darbelerle ve 28 Şubat 1997 muhtırası ile defalarca sınanmıştır. Gerek emir komuta zinciri içerisinde gerekse yalnızca bir grup asker tarafından demokratik sivil yönetimlere müdahale eden ve olumsuz etkileri yıllarca süren çalkantılı ve zor dönemleri yaşamıştır diyen Şahin, “Ama ilk defa bir darbe girişimi, halkın gücü karşısında başarısızlığa uğramıştır. Allah bir daha milletimize böyle kara geceler, böyle hainlikler göstermesin” ifadelerini kullandı.

Mehmet Şahin, 15 Temmuz hain darbe girişimimin 6. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamasında şunları söyledi; Türk Milletinin gözbebeği olan Silahlı Kuvvetlerimizin içinde uzunca bir süredir yuvalanan Fetullahçı Terör Örgütü denen paralel devlet yapılanması; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türk Milleti’ne karşı en büyük ihaneti ortaya koydu. FETÖ’nün hain darbe teşebbüsü bizzat millet iradesine de yapılmış, temel hak ve özgürlüklerimizi ve tüm değerlerimizi elimizden almayı amaçlayan bir girişimdir.

Cumhuriyet tarihi boyunca darbeciler ve cunta rejimlerinin sebebiyet verdiği derin acı ve üzüntüleri asla unutamayan asil milletimiz, 15 Temmuz gecesi şaha kalkmış, demokrasimize, devlet kurumlarımıza, bayrağımıza, ezanımıza, hak ve özgürlüklerimize karşı yürütülen bu alçak girişim karşısında, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla adeta destan yazmış, canı pahasına darbeye direnmiş ve göğsünü mermilere karşı siper ederek darbecilere ve yönetimi ele geçirmeye çalışanlara fırsat vermemiş, bu uğurda binlerce yaralı ve 251 şehit vermiştir.

İyi ile kötünün mücadelesi hiç bitmedi bitmeyecek

15 Temmuz; demokrasiye karşı bir kalkışma, topluma ihanet, alçaklığın, kalleşliğin ve soysuzluğun zirvesidir.

Maalesef insanlığın dünyaya geldiği tarihten itibaren Habil ve Kabil’le başlayan iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın mücadelesi hiç bitmedi, bitmeyecek. Birbirine zıt örnekler hep var oldu kıyamete kadar da var olmaya devam edecek. Ne var ki ihaneti yakından tanıyan feraset sahibi milletimiz tarihi tersine çevirerek tüm mazlum milletler için de ufuk açmış, insanlığa umut olmuştur. Çünkü o gece, bir milletin iradesine nasıl sahip çıkılabileceğini, bir toprak parçasının nasıl vatana dönüştürülebileceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Herkes bilmelidir ki, bu millet tarihin hiçbir döneminde esaret altına girmemiştir, asla da girmeyecektir.

Benzer olayların tekrar yaşanmaması için Türkiye Cumhuriyeti Devletine sahip çıkmak, hukuka ve demokrasiye inanmak ve korumak gerekir. Hukuka sahip çıkmak, demokrasiyi egemen kılmak, liyakati üstün tutmak devlet olabilmenin asli unsurudur. Öz Gıda İş Sendikası olarak bir daha 15 Temmuz’lar yaşamamak için hukuk devletini üstün tutmamız, yargıyı bağımsız ve tarafsız kılmamız, her kademede liyakati esas almamız gerektiğine inanıyoruz. Adaletten ödün vermeden devletten bu ve benzeri yapılanmalar temizlenerek; kurum, kuruluş, siyaset ayrımı gözetilmeksizin mücadeleye inançla, kararlılıkla ve durmaksızın devam edilmelidir.

Bu vesile ile Öz Gıda İş ailesi olarak; milletimiz ve demokrasimiz için canını ortaya koyan başta sendika üyelerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu uğurda büyük bir inançla mücadele eden halkımızın, şahsım ve yönetim kurulum adına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyorum.