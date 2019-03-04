Mehmet Özsilek BB Erzurumspor'an ayrıldı mı? Mehmet Özsilek kimdir nerelidir?

Galatasaray ile 1-1 berabere kalan BB Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özsilek ile yollar ayrıldı. Şifo Mehmet lakabıyla önlenen Mehmet Özsilek, 1988-2001 yılları arasında Beşiktaş forması ile tam 386 maçta görev aldı. 2001 senesinde profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan Mehmet Özdilek, 2004 senesinde teknik direktör olarak futbol kariyerini sürdürme kararı aldı. Peki Mehmet Özsilek kimdir nerelidir?

BB Erzurumspor'dan Mehmet Özdilek'in ayrılışına ilişkin açıklama yapıldı. Resmi siteden yapılan açıklama:Teknik Direktörümüz Sayın Mehmet Özdilek'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

Erzurumspor büyüklere çelme takmıştıSüper Lig’in son 10 haftasına girilirken ligde kalmak için büyük mücadele veren Erzurum ekibi, konuk ettiği Galatasaray maçından 1-1 eşitlikle ayrılarak 24. haftayı 17. sırada 22 puanla tamamladı.Mavi-beyazlı ekip, topladığı puanların 5’ini “dört büyükler” ve lider Medipol Başakşehir’den aldı.Süper Lig’in büyük takımlarına karşı verdiği mücadele ve sergilediği güzel futbolla adından söz ettirmeye başlayan Erzurum temsilcisi, ilk olarak ligin 2. haftasında konuk ettiği Beşiktaş’a karşı iyi oynamasına rağmen 3-1 mağlup oldu.Ardından Medipol Başakşehir’i konuk eden ve maçı 1-0 kaybeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 7. haftada Galatasaray deplasmanına çıktı ve bu maçtan da aynı skorla yenik ayrıldı.

Mehmet Özdilek, 1 Nisan 1966 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Futbola 1981 senesinde Samsun Ladik altyapısında başlayan Özdilek, ilk profesyonel sözleşmesini ise 1984 senesinde Kahramanmaraşspor ile imzaladı. 1984-88 yılları arasında Kahramanmaraşspor forması giyen Özdilek, 107 maçta forma şansı buldu ve 63 gol ile takımına katkı sağladı. 1988 senesinde Kahramanmaraşspor'un 1. Lig şampiyonu olduğu sezon takımını sırtlayan kişi oldu. 1988 senesinde, takım tarihine adını yazdıracağı, Şifo Mehmet olarak anılacağı, Süper Lig'in köklü kulüplerinden Beşiktaş'a transfer oldu.

1988-2001 yılları arasında Beşiktaş forması ile tam 386 maçta görev aldı ve 130 kez rakip ağları havalandırdı. Bu dönemde takımıyla birlikte tam 19 kupa kaldırdı. Bunlar;

1990, 1991, 1992 ve 1995 yıllarında olmak üzere 4 Süper Lig,

1989, 1990, 1994 ve 1998 yıllarında olmak üzere 4 Türkiye Kupası,

1989, 1992, 1994 ve 1998 yıllarında olmak üzere 4 Türkiye Süper Kupası,

1997 senesinde Başbakanlık Kupası,

2000 senesinde Atatürk Kupası,

1988, 1989, 1990, 1993 ve 1996 yıllarında olmak üzere 5 TSYD Kupası

Ayrıca 1990-97 yılları arasında da Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giydi.

2001 senesinde profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan Mehmet Özdilek, 2004 senesinde teknik direktör olarak futbol kariyerini sürdürme kararı aldı.

Teknik direktör olarak görev aldığı ilk takım, 2004 senesinde Malatyaspor oldu.

Çalıştırdığı takımlar sırasıyla;

2004: Malatyaspor

2005: Türkiye (yardımcı antrenör)

2008-13: Antalyaspor

2013-14: Gençlerbirliği

2014: Çaykur Rizespor

2015: Kayseri Erciyesspor

2015: Gençlerbirliği

2017- Türkiye (yardımcı antrenör

2017- Konyaspor