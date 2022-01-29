Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları yayımlandı. Ticaret Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına, Nurullah Celal Uslu atandı. Ticaret Başmüfettişliklerine Mehmet Özkoç ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akıllı getirildi.

Mehmet Özkoç kimdir? Mehmet Özkoç kariyeri

Mehmet Özkoç, 1970 yılında Konya’da doğdu. Lise eğitimini Sincan Lisesi’nde 1988 yılında tamamladı. 03/02/1995 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Boston Üniversitesi Metropolitan College‘de Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2014-2016 yılları arasında Adalet Bölümünde ön lisans programını tamamladı.

1997-2015 yıllarında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi olarak görev yaptı. 2015-2017 yılları arasında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Gümrük Rapor Değerlendirme Komisyonu’nda Başkan olarak görev aldı. 27/04/2017 – 20/02/2019 tarihlerinde Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevini vekaleten yürüttü. 21/02/2019 tarihinde Risk Yönetimi,Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’ne Daire Başkanı olarak atandı. 09/04/2020 tarihinde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü‘ne Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Kamu kurumlarında verdiği mesleki derslerin yanı sıra Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümünde “Türkiye ve Avrupa Birliği Gümrük Mevzuatı” konulu lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir.

Görevi süresince Gümrük Mevzuatı, Türk Ceza Hukuku Mevzuatı ve Organize Suçlarla Mücadele konularında muhtelif dergilerde çok sayıda mesleki makalesi yayınlanmıştır.

Evli ve bir çocuk sahibi olup, iyi derecede İngilizce ve orta seviyede Fransızca bilmektedir.