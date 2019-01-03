Mehmet Özhaseki projelerini açıklıyor

Özhaseki'nin açıklamalarından satır başları;



Kültür yolu projesini Ankaramıza kazandıracağız. Özel yürüyüş yolları yapılacak. Onlarca proje var. İkinci başlığımız sosyal projeler alanında. Uyanık kütüphaneler... 24 saat açık olan mekanlardan bahsediyorum. Birçok öğrenci ders çalışmak için uygun fırsat bulamıyor. Bu kütüphaneler 24 saat açık olacak. 10 tane kadar 7/24 çalışacak kütüphaneler olacak. Öğrencinin yoğun olduğu yerlerde bu projeleri hazırladık. 3Ç diye tarif ediyorlar çay çorba çamaşır... Okul bölgelerinde girişlerde çocuklara kupa içerisinde çorba içebilecekleri imkan. Çamaşırını teslim edip okuldan çıkınca tertemiz alıp götürebileceği bir ortam.

Üçüncü bölümümüz çevre alanında. Çevre bizim için önemli. Sıfır Atık Projesi. Sıfır atık olur mu? Evet oluyor. 1 yıl kadar neredeyse bakanlığımızda uyguladık. Sonradan değerli Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Hanımefendi bu projeyi sevdi himayesine aldı bütün Türkiye'ye yaygınlaştırma emri verdi. Bir taraftan doğayı kirletmeden ekonomiye döngü olarak bunu geri kazanabiliriz. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çöp kamyonları uğramıyor.

Bir başka konu sahipsiz dışarıdaki hayvanlarlar ilgili. Bunlara barınaklar yapabiliriz ama adeta hayvan hapishanesi haline dönüştürmemek lazım. Çocuk şehri projeleri... Yaklaşık 1 milyon metrekare üzerinde yapacağız bunu. İçerisinde 100'den fazla etkinlik var.

Ayrıntılar geliyor...