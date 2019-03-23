Mehmet Özhaseki konuşuyor - CANLI

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki,AK Parti ve MHP ortaklığında düzenlenen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitinginde konuşuyor.

Özhaseki'nin konuşmasından satır başları:

Önümüzde Ankara imtihanı var. Ankara bizden neler bekliyor? Biz dersimize çalıştık, 30 kişilik bir ekiple 11 ana başlıkta 111 ciddi proje hazırladık.

Burada sizin huzurunuzda üzüldüğüm bir konuyu dile getirmek istiyorum. CHP'nin adayı 3. dönemdir aday. Bir proje ile çıktı mı, hayır. Ve belediyeciliği de bilmiyor, projesi de yok. Buradan ilan ediyor. Ankara gibi bir yere aday oluyorsanız dersinize çalışacaksınız, proje üreteceksiniz.

Ayrıntılar gelecek...