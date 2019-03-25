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Mehmet Özhaseki, Halk Otobüsleri Kooperatifi üyeleriyle buluştu

ANKARA (İHA) – AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, Ankara İli ve İlçeleri Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği ile kahvaltıda bir araya geldi.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:07
Mehmet Özhaseki, Halk Otobüsleri Kooperatifi üyeleriyle buluştu

ANKARA (İHA) – AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, Ankara İli ve İlçeleri Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği ile kahvaltıda bir araya geldi.


Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Eryaman’ da Halk Otobüsleri Kooperatifi’nde otobüs ve dolmuşçularla bir araya geldi. Otobüs ve dolmuşçuların sorunlarını dinleyen Özhaseki, esnaflık kültüründen geldiğini belirterek, “Sizler bu toplumun ortak direğisiniz. Bana düşen ise bir belediye başkanı olarak yanınızda olmak, kamu hizmeti görüyorsunuz bizim yükümüzü alıyorsunuz. Sizler bizim içimizi gördüğünüzden ben sizi mesai arkadaşı olarak görüyorum" diye konuştu.


İstişare kültürünün önemine vurgu yapan Özhaseki, "Başkan, akşam oturup da sabaha kadar karar vermez. Kiminle istişare eder? İlgililerle istişare eder, akademisyenlerle, şehir dernekleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla istişare eder. Ama kiminle ilgili başkan bir şeye karar veriyorsa, o meslek erbabıyla oturur, hepsi razı oluncaya kadar onlarla istişareye devam eder" ifadelerini kullandı.


Raylı sistemin giremediği yerlerde ulaşım sıkıntısını dolmuşçu ve otobüsçülerin çözeceğini aktaran Özhaseki, "O rampaları nasıl çıkacak araçlar? Çankaya’ya, Akdere’ye, Seyran’a nasıl tırmanacak? Keçiören’e nasıl tırmanacak? Raylı sistem nasıl çıkacak oralara. O insanların ulaşım işini kim çözecek? Elbette ki siz çözeceksiniz, dolmuşçu arkadaşlarımız çözecek. Bu konuda en ufacık bir karar alınırsa, sizlerle konuşmadan, sizlerin rızası alınmadan bir şey yapılmaz bunu bilesiniz" şeklinde konuştu.


Şırnak, Diyarbakır ve Cizre’den Ankara’ya telefon yağdığını anlatan Özhaseki, “Tüm Kürt kardeşlerimin elbette oyuna talibim. Niye? Ben o mazlumlara hizmet ettim. O garip insanların yanında oldum. Teröristlerin yaktığı, yıktığı evleri bu fakir kardeşiniz yaptırdı. Beni de bağırlarına basıyorlar" ifadelerini kaydetti.


Ankara İl ve İlçe Halk Otobüsleri Kooperatifi üyeleri ise Özhaseki’ye destek verdiklerini ifade etti.


Özhaseki’ye, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, milletvekilleri, Cumhur İttifakı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel, Cumhur İttifakı Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan, il ve ilçe parti yönetimi eşlik etti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:07
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