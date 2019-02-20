Mehmet Özhaseki: CHP yönetimi Kandil'in temsilcileriyle görüşüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Kürdistan'da biz kazanacağız' dedi. Bu söz bile insanı ürkütüyor. Ülke içinde başka bir ülke kurmak gibi veya başka ülke tanımlaması gibi bir sözcük bile insanın zihninde, 'Biz ayrıyız, böleceğiz' demek isteyen bir iz bırakıyor." dedi.

Özhaseki, Kanal 7 televizyonunda yayınlanan "İskele Sancak" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Belediyecilik ile ilgili yeterli tecrübeye sahip olduğunu belirten Özhaseki, şehircilik konusunda Ankara'nın eksiklerinin farkında olduğunu ve çalışmalarını da bu düzlemde yaptıklarını söyledi.

AK Parti ve MHP'nin sık sık gündeme getirdiği beka sorununa yönelik söylemlerin sorulması üzerine Özhaseki, seçim çalışmalarına başlarken sadece Ankara'yı konuşma kararı aldıklarını ancak günümüzde yaşananlar sebebiyle beka meselesini konuşmamanın mümkün olmadığını vurguladı.

- "Bu söz bile insanı ürkütüyor"

Özhaseki, terör örgütlerinin Türkiye'nin güvenliği açısından tehdit oluşturduğuna dikkati çekerek, "HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Kürdistan'da biz kazanacağız' dedi. Bu söz bile insanı ürkütüyor. Ülke içinde başka bir ülke kurmak gibi veya başka ülke tanımlaması gibi bir sözcük bile insanın zihninde, 'Biz ayrıyız, böleceğiz' demek isteyen bir iz bırakıyor." diye konuştu.

Temelli'nin, Kandil'den aldığı emirleri yerine getirdiğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Üstü kapalı ya da açık pazarlıklarla, CHP yönetimi Kandil'in temsilcileriyle görüşüyor mu? Görüşüyor. Bunu herkes biliyor zaten kendileri de saklamıyor. Peki Ankara için ne yapıyorlar? Affedersiniz ama aklımızla alay ediyorlar. Yani burada aday açıklamayarak milliyetçi oyları ürkütmek istemiyorlar. Milliyetçi ülkücü kardeşlerimize, kendi partilerine CHP'ye oy verişi engelleyecek bir tavır içinde olmak istemiyorlar. CHP ve İYİ Parti bir araya gelerek bir taraftan sosyal demokrat oylara bir taraftan da İYİ Parti'deki milliyetçi oylara göz koyarak güya bu işi bitirmek istiyorlar. HDP çok açık olarak 'Biz evet oradayız, adayımız da yok, destekliyoruz' diyemiyorlar. Üstü kapalı olarak söylemeye çalışıyorlar."

Özhaseki, CHP'nin HDP ile yaptığı görüşmeleri ilk başlarda olduğu gibi gizli yürütmediğini hatırlatarak, "Sezai Temelli'nin sözleri de her şeyi çok aşikar olarak ortaya döktü. Biz şimdi beka meselesi demekte haksız mıyız ? Bu ülkeyi bölmek isteyenler karşısında elbette bir ittifak kurarak bir aradayız diyeceğiz tabii ki." ifadelerini kullandı.

- Kılıçdaroğlu'na eleştiri

İYİ Parti seçmeninin HDP ile ittifak söylemlerine karşı sert bir tutumu olduğunun hatırlatılması üzerine Özhaseki, İYİ Parti seçmeninin CHP adayına oy verdiği takdirde, HDP ile aynı yere oy vermiş olacağını söyledi.

Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sandıkta bütün seçmenlerle ittifak yapıyoruz." sözlerini eleştirerek, "Böyle bir yol bulmaya çalışıyorlar. Daha kibar, üstü örtülü ve kamufle edilmiş bir yol bulmaya çalışıyorlar. İYİ Parti ile oturup kendi aranızda şehirleri aldınız verdiniz, iki dudağınızın arasında. Hangi seçmene sordunuz?" değerlendirmesinde bulundu.

Güneydoğu'da yaşanan terör saldırılarının unutulmadığını belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"İstanbul ve Ankara'daki ilçe pazarlıklarında Kandil'e bir kapı açılırsa evlatlarını insanlar o belediyelere nasıl gönderecekler? Siz zannediyor musunuz ki, Kandil 'Sizi destekliyoruz' deyip geri çekiliyor. Böyle bir şey asla olmaz. Şirketlerdeki insanlara, belediye personeline, parklara, bahçelere ve sosyal tesislere Kandil'in temsilcilerinin gelip oturduğunu bir düşünün. Bunu herkesin iyi düşünmesi lazım."

Özhaseki, "Kim sizi iş başına getiriyorsa, oturduğunuzda onlara borcunuzu ödersiniz." ifadelerini kullanarak, "İstanbul'da bazı ilçelerde ayyuka çıktı ve Kandil'in çok sempatik baktığı adamlar belediyelere geldi. Burada da mahcup bir eda ile milliyetçi tabanı ürkütmemek adında çok daha gizli yapılan bir takım pazarlıklar var. İş başına gelen arkadaş bunlardan oy aldığı halde sırtını dönebilir mi?" ifadelerini kullandı.

- "Artık millet seçimden de yoruldu"

CHP yönetimine ve CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunan Özhaseki, Kandil'le pazarlık yapmadıklarını söyleyerek terörü lanetlemelerini istedi.

Özhaseki, eski Genel Başkan Deniz Baykal'dan sonra CHP'de yeni bir algı yönetiminin başladığına dikkati çekerek, "Algı yönetimi üzerinden sosyal medyada öyle yalanlar söylüyorlar ki, akla hayale gelmeyecek şeyler ama bir kısım insan demek ki tesirinde kalıyor ve bundan çok hoşnut oluyorlar ki devam ediyorlar." dedi.

Yerel seçimlerden alınacak her sonuçta Türkiye'nin yoluna devam edip edemeyeceğinin sorulması üzerine Özhaseki, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı'nın beyanatları var. 'Biz şu kadar büyükşehri alacağız sonra da yeniden parlamenter sisteme dönmek için elimizden geleni yapacağız.' Bu rejim tartışmasının yeniden başlaması, eskiye dönüş, erken seçim çağrılarının başlaması demektir. Artık millet seçimden de yoruldu. Bu seçimler iyi bir ortamda atlatılırsa 4,5 sene kadar rahatça hükümetin iş yapacağı bir ortam doğuyor ve inşallah bunu sağlarız."