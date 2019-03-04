Mehmet Özhaseki: CHP ve İYİ Parti'nin üçüncü Kandil!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı projesi olmamakla eleştirerek, "Oraya aday oluyorsanız insanlara duyduğunuz saygıdan dolayı dersinize çalışmanız lazım. Oturup Ankara'da neler yapacağınızı tek tek yazmanız lazım." dedi.

Özhaseki, Ankara'nın Güdül ilçesinde partisince düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti ve MHP tarafından Türkiye'nin geleceği, bayrağı, ezanı için kurulduğunu vurgulayan Özhaseki, bu ittifakın kuruluş nedenini alınları dik şekilde her yerde anlattıklarını söyledi.

Buna karşılık muhalefetin oluşturduğu Millet İttifakı'nda yer alan CHP ve İYİ Parti'nin üçüncü bir ortağı daha olduğunu ifade eden Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Utandıkları, mahcup oldukları, adını anamadıkları bir ortakları var. Kim o ortak? Siz biliyorsunuz. Söyleyemiyorlar. Niye söyleyemiyorlar? Çünkü Ankara'da hemşehrilerimiz onu görünce 'Size lanet olsun' diyecekler. Bunu bildikleri için hepimizi kandırdıklarını zannediyorlar. Bir otelde Kılıçdaroğlu ile Ahmet Türk buluşuyor. Saklı bir buluşma ama gazeteciler yakalıyor. Gerçeklerin de böyle bir özelliği var, her zaman açığa çıkıyor. Yakalanınca Ahmet Türk diyor ki 'Kılıçdaroğlu bizden yerel seçimlerde destek vermemizi istedi.' Kimden, HDP'den, Kandil'in uzantılarından destek istiyor."

Mansur Yavaş'ı projesi olmamakla eleştiren Özhaseki, "Ankara bizim gurur kentimiz, tüm Türkiye'nin gözü Ankara'dadır. Ankara, Gazi Mustafa Kemal'in kentidir, başkenttir. Oraya aday oluyorsanız insanlara duyduğunuz saygıdan dolayı dersinize çalışmanız lazım. Oturup Ankara'da neler yapacağınızı tek tek yazmanız lazım." diye konuştu.

Özhaseki, diğer belediye başkan adaylarıyla projelerini tek tek açıkladıklarını da sözlerine ekledi.