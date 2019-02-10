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Mehmet Özhaseki, Çankırılılarla buluştu

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Büyük Çankırı Buluşması Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne katıldı- Özhaseki: - "Belediye bütçesinin nasıl kullanılacağı hususunda kitaplar yazan, herkese dersini veren insanlarız"- "Daraldığımız, bunaldığımız bir yer olursa, o zaman da sırtımızı yasladığımız bir ağamız var, Allah uzun ömür versin o da Recep Tayyip Erdoğan"

10 Şubat 2019 Pazar 00:12
Mehmet Özhaseki, Çankırılılarla buluştu

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Belediye bütçesinin nasıl kullanılacağı hususunda kitaplar yazan, herkese dersini veren insanlarız. Ancak daraldığımız, bunaldığımız bir yer olursa, o zaman da sırtımızı yasladığımız bir ağamız var, Allah uzun ömür versin o da Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

Özhaseki, Pursaklar Belediyesi Selçuklu Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Çankırı Buluşması Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Özhaseki, Ankara için çok sayıda projelerinin olduğunu belirterek, 31 Mart akşamından sonra 5 yıl boyunca gece gündüz demeden hizmet için çalışacağını ifade etti.

Belediyecilik konusunda bilgi ve tecrübesinin bulunduğunu anlatan Özhaseki, "Bizim bunları yapmaya gücümüz de aklımız da yeter. Zaten belediye bütçesinin nasıl kullanılacağı hususunda kitaplar yazan, herkese dersini veren insanlarız. Ancak daraldığımız, bunaldığımız bir yer olursa, o zaman da sırtımızı yasladığımız bir ağamız var, Allah uzun ömür versin o da Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.

Başkentte yapılması planlanan raylı sistem projeleriyle ilgili de bilgiler veren Özhaseki şunları söyledi:

"Kızılay'dan başlayarak AKM'ye doğru devam eden 3 bin 300 metrelik alanda çalışma devam ediyor, oradan Keçiören'e kadar da geliyor. Sonra bu hat, havaalanına bağlanacak. Bu işleri Ulaştırma Bakanlığı yapacak. Bizim Ulaştırma Bakanıyla gidip, oturup, bunu konuşma ve Cumhurbaşkanımıza derdimizi anlatma imkanımız var. Her gün Cumhurbaşkanı'na laf söyleyenler, elini sıkmamak için arka taraftan dolaşanlar, Külliye'yi dillerine dolayıp durmadan 'altın klozet' diye yalan söyleyenler, nasıl gidip de 'Efendim şuraya bir raylı sistem' diyecekler."

Programa, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı Adem Can'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 00:12
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki

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