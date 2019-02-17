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Mehmet Özhaseki: Böyle seçim mi olur?

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar rakip bir kişi çıktı, onun da bir tek projesini görmedim. Böyle bir seçim mi olur? Hiç bir proje konuşmuyoruz. Ankara'ya neler yapılacağı hususunda bir tartışma açılmadı" dedi.

17 Şubat 2019 Pazar 01:01
Mehmet Özhaseki: Böyle seçim mi olur?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Şu ana kadar rakip bir kişi çıktı, onun da bir tek projesini görmedim. Böyle bir seçim mi olur? Hiç bir proje konuşmuyoruz. Ankara'ya neler yapılacağı hususunda bir tartışma açılmadı" dedi.

Özhaseki, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde Çankırı Dernekler Federasyonunca düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Çankırı'nın Ankara'ya kardeş şehir olacağını ve kardeşlik hukukuna göre hizmet edeceklerini söyledi.

"Sen gelince ne yapacaksın onu söyle"

Ankara'ya hizmet etmek için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını vurgulayan Özhaseki, yapamayacakları projelerin altına imza atmadıklarını söyledi.

Özhaseki, başkente yapılacak projelerin seçim kampanyası boyunca konuşulması gerektiğini ifade ederek, "İki dönemdir arkadaşımız aday olmuş, bir karşıtlık üzerinden kampanya düzenlemiş. 'Falan gelmesin de ne olursa olsun.' Sen gelince ne yapacaksın onu söyle." ifadelerini kulladı. Özhaseki ayrıca, "Şu ana kadar rakip bir kişi çıktı, onun da bir tek projesini görmedim. Böyle bir seçim mi olur? Hiç bir proje konuşmuyoruz. Ankara'ya neler yapılacağı hususunda bir tartışma açılmadı" dedi.

"Türkiye Suriye olsun istiyorlar"

AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok da önceki yıllarda Keçiören'e yaptığı hizmetleri anlattı.

Yeni projelerle Keçiören'e daha fazla hizmet edeceği sözünü veren Altınok, "Bu seçim vatanımıza, milletimize ve birliğimize sahip çıkma seçimidir. 31 Mart'ta şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayalım, Kandil'i sevindirmeyelim. Çünkü Kürt, Türk, Alevi, Sünni kardeştir. Türkiye, Suriye olsun istiyorlar. Bu seçimlerin böyle bir özelliği var." sözlerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 01:01
  1. Çankırı
  2. Ankara
  3. Mehmet Özhaseki
  4. Mansur Yavaş

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