AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Kayseri eski Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Ankara adaylığı konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Peki Mehmet Özhaseki Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak mı?

Katıldığı bir televizyon programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Ankara adaylığı için "görev verilirse kaçınmam" açıklamasında bulunarak Ankara adaylığı için yeşil ışık yaktı. CHP’nin Ankara adaylığı konusunda Mansur Yavaş’ı aday göstereceği iddia edilmişti. AK Parti’nin de CHP-İYİ Parti-HDP ittifakına karşı güçlü bir adayla Ankara’da yarışmak istediği biliniyor.

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AK Parti ve MHP'den Ankara için Melih Gökçek açıklaması

MHP’nin Ankara adaylığı konusunda AK Parti eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ismi iddia edilmişti. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Melih Gökçek’in adaylığına MHP’ye şeref kazandırır” ifadesinin ardından dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Yol ve dava arkadaşım” demişti.

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