0553 313 94 23
impression

AK Parti Ankara adayı belli oldu | Mehmet Özhakesi AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı?

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Kayseri eski Büyükşehir Belediye BaşkanıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Ankara adaylığı konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Peki Mehmet Özhaseki Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak mı?

01 Kasım 2018 Perşembe 11:42
AK Parti Ankara adayı belli oldu | Mehmet Özhakesi AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı?

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Kayseri eski Büyükşehir Belediye Başkanı  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Ankara adaylığı konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Peki Mehmet Özhaseki Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak mı?

Katıldığı bir televizyon programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Ankara adaylığı için "görev verilirse kaçınmam" açıklamasında bulunarak Ankara adaylığı için yeşil ışık yaktı. CHP’nin Ankara adaylığı konusunda Mansur Yavaş’ı aday göstereceği iddia edilmişti. AK Parti’nin de CHP-İYİ Parti-HDP ittifakına karşı güçlü bir adayla Ankara’da yarışmak istediği biliniyor.

AK Parti ile MHP yerel seçimlerde neden ittifak yapmadı?

AK Parti ve MHP'den Ankara için Melih Gökçek açıklaması

MHP’nin Ankara adaylığı konusunda AK Parti eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ismi iddia edilmişti. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Melih Gökçek’in adaylığına MHP’ye şeref kazandırır” ifadesinin ardından dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Yol ve dava arkadaşım” demişti.

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım mı olacak?

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 11:42
  1. Kayseri
  2. Ankara
  3. Mehmet Özhaseki
  4. ak parti ankara adayı mehmet özhaseki mi
  5. mehmet özhaseki ankara büyükşehir belediye başkan adayı mı
  6. son dakika mehmet özhaseki haberleri
  7. yerel seçimler 2019 ankara

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karatay ısrarcı... "Veganlar koyun gibi"
    1. Karatay ısrarcı... "Veganlar koyun gibi"
    2. 18 günlük hasta bebeğin taşındığı..
    3. İstanbul Havalimanı'nda Taksim'den..
    4. TSK Metina'yı vurdu! 2 PKK'lı öldürüldü
    5. “Kabuklu”ya dost, “sünnetli”ye düşman..
    6. "Khabib'i bana getirin"
    7. UBER sürücüleri Erdoğan'a seslendi
    8. Galatasaray-Fenerbahçe maçı hakemi kim?
    9. Rusya'dan Ukrayna'ya karşı hamle! Onay..
    10. Dev derbinin hakemi beli oldu
    11. Mansur Yavaş, Akşener ve..
    12. Emekli madenciyi öldüren katillere..
    13. AK Parti MHP yerel seçimlerde neden..
    14. 15 Temmuz'la ilgili şok gerçek!..
    15. İHH Sudan'ın 250 nüfuslu köyüne camii..
    16. ‘Defedin bu sürtüğü’
    17. Mehmet Özhakesi AK Parti'in Ankara..
    18. Bakan Akar: Kazdıkları çukurlara..
    19. Mustafa Kemal’e hakaret üniversite..
    20. FETÖ'nün 'izdivaç sorumlusu' ve eşi..
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri