THY- Euroleague
0553 313 94 23

Mehmet Muş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki fotoğrafları inceleyen Muş, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:54
Mehmet Muş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki fotoğrafları inceledi. AK Parti Grup Başkanvekili Muş, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe Engel Yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğraflarına oy verdi.

Mehmet Muş, "Direnişe Engel Yok" fotoğrafını, bir insanın elindeki kısıtlı imkanlara rağmen vatanı için verdiği mücadelenin büyüklüğünü gösterdiği için beğendiğini söyledi.

Muş, yaşam kategorisinde ise İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını beğendiğini belirtti. AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Geride bir şey kalmamasına rağmen, evi yanan yaşlı bir adam, kedi yavrusunu bırakmayarak bir canlıya verilen değeri gösteriyor." ifadesini kullandı.

Spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafına oy veren Muş, "Çok zor hareketler. Cirit, kültürümüzde olan bir spor. Bu da at üzerinde hünerlerimizi gösteren bir fotoğraf." dedi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:54
  1. AA'nın "yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili isimden flaş açıklama! 'Cumhur İttifakı pozitif, Millet İttifakı negatif'
    1. AK Partili isimden flaş açıklama!..
    2. 15 ülkeden 40 bilim adamının ortak..
    3. "Başörtülü bu sektörde çalışamaz"..
    4. Nur Tatar altın madalya için tatamiye..
    5. Trabzonspor'dan Fenerbahçe açıklaması:..
    6. İsrail güçleri Batı Şeria'da 14..
    7. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan..
    8. Paris karıştı! Çok sayıda gözaltı var
    9. Eski Etiyopya Cumhurbaşkanı..
    10. Deşifre oldular! ABD ile Almanya,..
    11. Etiyopya'nın eski Cumhurbaşkanı..
    12. Türkiye Eskrim Federasyonu 7. Mali..
    13. Bomba patladı! İşte son anket sonuçları
    14. Batı’da basın özgürlüğü ‘Sarı Yelek’e..
    15. Hangi hastalığa hangi bölümden randevu..
    16. Fuhuşa aracılık ederken enselendiler!..
    17. İstanbul Ankara İzmir ev kiraları ne..
    18. Polisten hain polislere operasyon!..
    19. "Bağlantılı Dünyada Siyasetin..
    20. Gelecek yıl tarıma 16,1 milyar liralık..
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak