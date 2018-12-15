Mehmet Muş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki fotoğrafları inceledi. AK Parti Grup Başkanvekili Muş, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe Engel Yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğraflarına oy verdi.

Mehmet Muş, "Direnişe Engel Yok" fotoğrafını, bir insanın elindeki kısıtlı imkanlara rağmen vatanı için verdiği mücadelenin büyüklüğünü gösterdiği için beğendiğini söyledi.

Muş, yaşam kategorisinde ise İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını beğendiğini belirtti. AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Geride bir şey kalmamasına rağmen, evi yanan yaşlı bir adam, kedi yavrusunu bırakmayarak bir canlıya verilen değeri gösteriyor." ifadesini kullandı.

Spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafına oy veren Muş, "Çok zor hareketler. Cirit, kültürümüzde olan bir spor. Bu da at üzerinde hünerlerimizi gösteren bir fotoğraf." dedi.