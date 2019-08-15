Mehmet Muharrem Kasapoğlu: İstanbul her zaman olduğu gibi insanları birleştiriyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "UEFA Başkanı bana, Türkiye'deki tesisleşmenin dünyanın başka bir ülkesinde olmadığını ifade etti. Bu manada hem statlarımız hem diğer tesislerimiz hem de insanımızın o ince ruhlu özelliği, misafirperverliği, dünyanın en girift organizasyonlarını, en mükemmel şekilde yapabildiğimizi ve yapabileceğimizi ispat etti ve ispat edecek potansiyele sahip." dedi.

İngiltere Premier Lig takımları Liverpool ve Chelsea arasında bu akşam saat 22.00'de, Beşiktaş'taki Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesinde Taksim Meydanı, en kalabalık günlerinden birini yaşıyor.

Taksim'de toplanan her ülkeden çoğu Liverpool taraftarı, meydanda açtıkları bayrak ve flamalarla tuttukları takımı destekleyen sloganlar atıyor.

Meydandaki durumu kontrol etmek için Taksim'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Türk ve yabancı taraftarların ilgisiyle karşılaştı. Taraftarlar, Bakan Kasapoğlu ile fotoğraf çektirdi.

"Önemli olan sporun birleştirici ruhu"

Basın mensuplarına bir açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, İstanbul'un medeniyetlerin buluşma ve birleşme noktası olduğunu, kıtaları buluşturduğunu belirterek, "İstanbul kendine yakışan ev sahipliğini en güzel şekliyle bugün icra ediyor. Bu anlamda mutluyuz. Hakikaten ülkemiz, son 17 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spora ve sporcuya verdiği önemle, o stratejik anlayışla, vizyonla çok önemli bir noktaya geldi. Tüm spor tesislerimizle, futbolundan basketboluna kadar, salon sporlarından kort sporlarına kadar pek çok alanda hamdolsun, havuzlarımızla, kayak tesislerimizle, dünyanın en güzel tesislerine sahip ülkesiyiz." diye konuştu.

Türkiye'deki statların çok kaliteli olduğunu aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"UEFA Başkanı bana, Türkiye'deki tesisleşmenin dünyanın başka bir ülkesinde olmadığını ifade etti. Bu manada hem statlarımız hem diğer tesislerimiz hem de insanımızın o ince ruhlu özelliği, misafirperverliği, dünyanın en girift organizasyonlarını, en mükemmel şekilde yapabildiğimizi ve yapabileceğimizi ispat etti ve ispat edecek potansiyele sahip. İnşallah onlardan birini bu gece saat 22.00'de Liverpool ve Chelsea arasındaki müsabakada, yine hep birlikte izleyeceğiz.

Önemli olan tabii ki sporun da birleştirici ruhu. Bugün burada hep birlikte gezdik. Dünyanın dört bir tarafından gelen taraftarlar var, sporseverler var ve İstanbul her zaman olduğu gibi insanları birleştiriyor. O sporun birleştirici ruhuyla, sporun o bir araya getiren ruhuyla birleştiriyor. O anlamda da biz bugün inşallah centilmence fakat rekabetin en güzel şekliyle, seyir zevkine uygun bir şekilde ortaya konulan bir maçı hep birlikte izlemeyi ümit ediyoruz. Neticede de dostuluğun, kardeşliğin kazanmasını ve sporun kazanmasını temenni ediyoruz. Herkese seyir zevki yüksek bir maç temenni ediyorum. Her iki takıma da başarı diliyorum."

Bakan Kasapoğlu, bir basın mensubunun, "Takımların sosyal mesajlar ve futbolla bütünleşme adına güzel paylaşımları oldu. Neler söylersiniz?" şeklindeki sorusu üzerine de "Tabii ki sporun birleştirici ruhu çok önemli. Ben bu çerçevede hem kulüplerin hem sporseverlerin hem de sporcuların çok önemli bir sorumluluk taşıdığına inanıyorum ve bu çerçevede birkaç günden beri her iki tarafın, yine insanımızın ev sahipliğiyle birlikte bu güzel sorumluluğu çok layıkıyla yerine getirdiklerini de gözlemliyoruz. O yüzden de ayrıca müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

"TFF hummalı bir çalışmaya girişti"

Kasapoğlu, UEFA 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin de gelecek yıl mayıs ayında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını hatırlatarak, "Yine Türkiye Futbol Federasyonumuz bu noktada, Olimpiyat Stadı'nın daha güzel bir şekilde bu müsabakaya ev sahipliği noktasında, hummalı bir çalışmaya girişti ve bu anlamda inşallah mayıs ayında çok güzel bir müsabaka hepimizi bekliyor." diye konuştu.

Bir basın mensubunun, "Beklentiler de arttı. Türkiye'de Avrupa Şampiyonası organizasyonu yapılması da isteniyor artık. Bununla ilgili neler söylersiniz?" sorusu üzerine Bakan Kasapoğlu, "Elbette biz ülke olarak her türlü organizasyonu bugüne kadar en güzel şekilde yapabileceğimizi ispat ettik. Bundan sonra yapabileceğimizi de tüm dünya biliyor. Bunu hem görüyorlar hem tecrübe ediyorlar. Tabii ki bu tür organizasyonların ülkemizde gerçekleştirilmesi halinde kazanan dünya sporu olacaktır. Ülkemiz de bu tür konularda ev sahipliğinden ayrıca mutluluk duyar." değerlendirmesinde bulundu.

Akşam yapılacak maçla ilgili beklentileri de sorulan Kasapoğlu, dostluğun ve kardeşliğin kazanması, rekabetin centilmence ortaya konabilmesi beklentisinde olduğunu belirterek, "Yıldızları izlemek o anlamda rekabet demek, kalite demek. Rekabetin yoğun olacağını gösteriyor. O da her anlamda kaliteyi doğurduğu için rekabetten değil biz rekabetin yanındaki centilmenliğe de özellikle vurgu yapmak istiyoruz. Rekabet kardeşçe, dostça olduğu müddetçe çok daha güzel, ben onu temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Skor tahmini sorulan Bakan Kasapoğlu, özellikle kardeşlik ve centilmenlik vurgusu yapmak istediğini anlatarak, bunun skordan çok daha önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, bir süre daha incelemelerde bulunduktan sonra Taksim Meydanı'ndan ayrıldı.