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Gündem

Mehmet Metiner’den canlı yayında olay sözler: Bir takım güçler devreye girdi

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, yeniakit.com.tr'nin Youtube kanalında konuşuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 21:21:00 - 2020-05-22 22:13:49
Mehmet Metiner’den canlı yayında olay sözler: Bir takım güçler devreye girdi

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, saat 22.00'da yeniakit.com.tr canlı yayınında Mehmet Özmen'in gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor.

Mehmet Metiner, canlı yayında, siyasetteki son gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaparak 'Darbe söylentilerini nasıl değerlendiriyor?', 'Bülent Arınç'ın nefret söylemlerini nasıl yorumluyor?' gibi sorulara cevap veriyor.

İzmir'de şarkı çalınması 15 Temmuz'un rövanşıdır. Biz mukeddesatımız için yaşarız. Bunun hesabını sormayı iyi biliriz. Türkiye toplumunu germek için bir takım güçler devreye girdiler. Yapılanları şiddetle kınıyorum. Belki koronavirüs sonrası bir takım Gezi olayı gibi yaşanacak sürecin provasını yapıyorlardır.

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