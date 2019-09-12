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Mehmet Metiner’den Arınç’a ‘Bülent Turan’ tepkisi:

Bülent Arınç, “AK Partili” gibi görünüp fitne saçmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı, AK Parti ve MHP’den gelen tepkilere aldırış etmeyen Arınç’ın Ahmet Türk’ü aklamaya çalışan sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ı “Sana yazık olur” sözleriyle tehdit etti. AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner ise “Haddini bil Bülent Arınç. Malum çevrelere güvercin, ömrünü bu davaya adamış Bülent Turan’a karşı şahin kesilme.” sözleriyle Bülent Turan’a destek verdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 19:29
Mehmet Metiner’den Arınç’a ‘Bülent Turan’ tepkisi:

 Mehmet Özmen  Ankara 

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Bülent Arınç’ın, yerine kayyım atanan HDP/PKK’lı Mardin Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ahmet Türk ile ilgili sözleri sonrası tepkiler artarak devam ediyor.

Metiner’den Arınç’a: Bülent Turan herhangi biri değildir!

Bülent Arınç’ın AK Parti’ye öteden beri zarar verdiğini ve sürekli fitneye neden olan çıkışlarda bulunduğuna dikkat çeken Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

Bülent Turan kardeşimize yaptığınız itibar suikastı, tam da hizmet ettiklerinizin bir yöntemidir. Bülent Turan herhangi biri değildir. Ömrünü bu davaya adamış bir kardeşimize yönelik sözleri söylemeden önce Bülent Arınç’ın gidip aynaya bakması ve kimlere hizmet ettiğini gözden geçirmesi gerekir.

“‘Cübbemi giyerim ha!’ diyen Bülent Arınç’tı!“

AK Parti tabanında ve parti içinde Bülent Arınç’a yönelik çok ciddi tepkilerin olduğunu ve Bülent Turan’ın ise grup başkanvekili olarak konuştuğunu hatırlatan Mehmet Metiner,Geçmişte FETÖ’cülere nasıl arka çıkan, ‘cübbemi giyerim ha!’ diyerek liderimize aba altından sopa gösteren ve ‘Erdoğansız Ak Parti!’ operasyonunda başı çeken birinin Bülent Turan gibi medarı iftiharımız bir yöneticimize bu üslupla saldırması asla kabul edilemez.” şeklinde konuştu.

“Türk ve Kaftancıoğlu’na güvercin, Bülent Turan’a karşı şahin!”

Bülent Arınç’ın HDP/PKK sözcülüğüne soyunmasını bir bakıma manidar bulduğuna işaret eden Mehmet Metiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi gecesi ve öncesine baktığımızda PKK ile FETÖ’nün kol kola olduğunu görüyoruz. Ahmet Türk ve Kaftancıoğlu’na güvercin olacaksınız Bülent Turan’a karşı şahin! Kibirli, aşağılayıcı ve tehditkar bir dille Bülent Turan’a yapılan bu saldırı, yapanın kişiliğini ele veriyor.”

“Partimiz artık kripto ve fitneci unsurlardan arındırılmalıdır”

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, son çıkışlarıyla adı “fitnebaz”a çıkan Bülent Arınç’a yönelik sözlerini şöyle tamamladı:

Arınç’ın kullandığı bu yöntem bize yabancı değil. Fetöcülerden biliyoruz biz bu itibarsızlaştırma yöntemini. Çanakkalelilerin buna alet edilmesi ayrıca üzücü. Dedikodular üzerinden itibar suikastı yapmak zavallılıktır. Biz Bülent Turan’ı da biliriz, ona FETÖcü yöntemle saldıran zatı da. Hesap vermesi gereken birinin üsttenci bir dille hesap sormaya kalkışması kibrin ötesinde bir operasyondur. Partimizin içine fitne salmaktır. Ayrılıp gidenlerden daha fazla zarar vermektir. Partimiz artık kripto ve fitneci unsurlardan arındırılmalıdır. Bülent Turan’ın şahsında hepimize yapılan bu saldırı asıl haddi aşmaktır.

Bülent Turan ne demişti?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç’ın HDP’li Ahmet Türk ile ilgili sözlerine tepki göstererek, “Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu.” demişti.

Arınç, Bülent Turan’ı ‘Sana yazık olur’ sözleriyle tehdit etti!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın “Hadi oradan yahu.” şeklindeki sözlerine tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, “Bülent Turan, benim sana bir ağabeyin olarak tavsiyem budur. Boyundan büyük işlere karışma. Bilmediğin işlere karışma. Sonra ayıp olur. Sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur. Herkes haddini bilsin. Bende bileyim. Bülent Turan da bilsin. Başka partilerin başka temsilcileri de bilsin.” şeklinde küstahça bir çıkışta bulundu.

Bahçeli de tepki gösterdi: Arınç bir kenara oturmalı!

Öte yandan, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk için sözlerini eleştiren MHP lideri Devlet Bahçeli ise, "Bülent Arınç Bey bir kenara oturmalı ya Bursa’ya ya Manisa’ya yerleşmeli" sözleriyle tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 19:29
  1. Manisa
  2. Çanakkale
  3. Bursa
  4. Ankara
  5. Bülent Arınç
  6. Ahmet Türk
  7. AK Parti
  8. Mehmet Metiner
  9. Bülent Turan
  10. Mardin Büyükşehir Belediyesi

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