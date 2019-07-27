0553 313 94 23

Mehmet Metiner: Sabırsızlıkla bekliyoruz Reis

AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmayı değerlendirdi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:04
Mehmet Metiner: Sabırsızlıkla bekliyoruz Reis

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bambaşka bir AK Parti' sözü verdiği dünkü konuşmayı yorumladı, beklentilerini köşesinde paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşma gündeme oturdu.

Yenilenme ve değişim mesajını çok net ifadelerle veren Erdoğan, "İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına kurulduğu günkü heyecanıyla ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız." dedi.

AK Parti camiasında yankı uyandıran bu açıklamaları "Bambaşka bir AK Parti bekliyoruz Reis!" başlıklı köşesinde değerlendiren AK Parti eski İstanbul milletvekili Star yazarı Mehmet Metiner, "Ama eminim ki bu vaadin kendisi bile büyük bir heyecan oluşturacaktır. " diye yazdı.

İktidar gücünü kötüye kullanan siyasetçiler

Metiner, kendini yerelde kral zanneden ve iktidar gücünü kötüye kullanan siyasetçilerin varlığı AK Parti’yi giderek halktan koparan ciddi bir zaafa dönüştüğü görüşünü paylaştı.

İktidar adacıkları oluşturuyorlar

Genel merkez birimlerinin milletvekillerinden asla oluşmaması gerektiğini savunan yazar, milletvekilinin genel merkezde üst düzey bir görev aldığında teşkilatları kendi istediği biçimde oluşturup kendisi etrafında küçük iktidar adacıklarını oluşturduğuna dikkat çekti.

Yeni teşkilat yapılanmasına ihtiyaç var

"Teşkilatların asıl olduğu ve vekillerin de teşkilatın emrinde olduğu bir yeni yapılanmaya ihtiyaç var" diyen Metiner, yazısına şöyle devam etti:

"Kendi ilinde ve ilçesinde hiç kimsenin adamı olmayan ve Reis’in dışında kimseden emir almayan güçlü bir teşkilatlanma modeline acilen geçilmelidir. Herkesin sadece kendi görevini yaptığı ve teşkilatın da asıl olduğu bir yeniden yapılanma gerçekleşirse işte o zaman “Bambaşka bir Ak Parti” gerçekliği çıkar ortaya. Halkın beklediği budur.

Reis’in dediği gibi hatalarımızdan ve yanlışlarımızdan vazgeçerek yolumuza yeni bir anlayışla devam edeceksek sözünü ettiğim bu yapısal değişimin gerçekleşmesi şarttır. Çünkü dikkat çektiğim husus, hatalarımızın ve eksikliklerimizin temelini oluşturuyor. “Bambaşka bir AK Parti”yi heyecanla bekliyoruz Reis!"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:04
  1. İstanbul
  2. Mehmet Metiner
  3. AK Parti

YORUM YAZ

  • YusufYusuf1 sa önce
    Hayal kurmak güzel,ama bu parti artık düzelecek gibi değil.Ayrıca;Reis partiyi düzelteyim derken daha büyük hatalar yapıyor.Ne bakan eskisi varsa tekrar topluyor.Halk eskilerden bıkmış,Reis bunlardan medet umuyor.
  • VanlıVanlı1 sa önce
    Tamam da yeni yapıya senin gibi kifayetsizler yüzünden ihtiyaç duyuluyor :)))
  • meyyidmeyyid1 sa önce
    bir kısım insan var iktidar kimse o partiyi savunur onun yalakçısı olur.bugün akp lidir yarın chp li olur sonra kim baştaysa onu destekler idoolojisi yoktur.dedikye yalakçıdır sadece.bir kısım insan vardır parti kurulduğu gün onu destekler, üyesi olur.ilk kısımdakiler gibi iktidar olduktan sonra üye olmaz.önce üye olup daha parti zayıfken destekler.ideoloji için çaba sarfeder.işte akp yönetimi bu iki kısım insanı ayırmakta zorluk çektiği için kaybediyor.ilk kesim ihaleleri alıyor.partide söz sahibi.her istediği oluyor.parayıda buluyor haliyle.tüm kapılar açık.ama ikinci kısım insanlar söz sahibi değil çünkü parti zordayken destekliyor.işi gücü menfaat değil bu yüzden partide pek göz önünde olmuyor.oda bu yüzden kaybediyor.önemli olan parti iktidarken değil daha zayıfken destekleyen üyelerine sahip çıksa ne ankara giderdi nede istanbul...nokta.
  • enesenes1 sa önce
    İstanbul sözleşmesinin, kadınının beyanı esastır saçmalığının ve nafaka mağduriyetlerinin kaldırılmasını, Her alanda İslam kanunlarının çıkarılmasını bekliyoruz.
  • MurstMurst1 sa önce
    Bence başkan metin er e haksızlık yaptı. Bakan yapılmalıydı.
  • Kime posta koyduğunuzu tam olarak anlayamadık?! Kime posta koyduğunuzu tam olarak anlayamadık?! 1 sa önce
    Bu haber ve manşet uslubuyla; Reis'e mi, AK Parti'ye mi, yoksa Metiner'e mi posta koyuyorsunuz...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İçişleri Bakanı Soylu nikah şahidi oldu
  1. İçişleri Bakanı Soylu nikah şahidi oldu
  2. Konya'da trafik kazası: 5 yaralı
  3. Ayvalık’ta 32 göçmen denizde yakalandı
  4. "İnfaz yasasında adaletli değişiklik..
  5. Fransa Bisiklet Turu
  6. Devrilen römorkun altında kalan sürücü..
  7. 100 yaşına giren Ünzile nineye doğum..
  8. Esenyurt’ta okul çatısında paniğe yol..
  9. Ormancıların yangından kaplumbağa..
  10. Tunus'ta Sibsi için geniş katılımlı..
  11. Başkan Şahin, CHP Belediye Başkanları..
  12. Afgan uyruklu şahıs sahip olduğu..
  13. Kula’da şüpheli ölüm
  14. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi..
  15. Bartın'da otomobil üst geçitten düştü:..
  16. Maviş, Türkeli’deki yatırımları..
  17. Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı
  18. Umman Dışişleri Bakanı Alevi ara..
  19. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
  20. Kanocular madalyalara abone
  21. İzmir'de korkunç olay! Biçerdövere..
  22. Hac için kutsal topraklara gelenlerin..
  23. Kediyi petrol kuyusundan kurtaran..
  24. Bartın'da otomobil üst geçitten düştü:..
  25. Bozcaada'da bağ bozumu etkinliği
  26. Beşiktaş’ın yeni kaptanı Burak Yılmaz..
  27. "F-35'ten mahrum olmak her şeyin sonu..
  28. Yer: İstanbul/Fatih! Otel odasında..
  29. Yerel seçimlerde ismi kumpas ile..
  30. “Fındık fiyatları üreticiyi memnun etti”
16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

Günün Karikatürü

27 Temmuz 2019
Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz