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AK Partili Mehmet Metiner: Murat Alan'a yapılan saldırı asla kabul edilemez

Star gazetesi yazarı ve eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi gazeteci Murat Alan’a yapılan saldırıya tepki gösterdi.

14 Haziran 2019 Cuma 15:58
AK Partili Mehmet Metiner: Murat Alan'a yapılan saldırı asla kabul edilemez

 Mehmet Özmen  Ankara 

Yeniakit.com.tr’ye konuşan AK Partili Mehmet Metiner, “Murat Alan’a yapılan saldırıyı kınıyorum. Kendilerini ceza verme mercii olarak gören saldırgan zihniyeti lanetliyorum.” dedi.

“Saldırı asla kabul edilemez”

FETÖ ve FETÖ’cülerle ilgili yaptığı açıklamaların ardından Oda TV ve sol basının köpürtmeleri sonucunda saldırıya uğramasını şiddetle kınayan Mehmet Metiner, “Murat Alan bir gazeteci. Üslubunu beğenirsiniz beğenmezsiniz, söylediklerine katılırsınız katılmazsınız o ayrı bir konu. Lakin bir gazetecinin sırf üslubundan ve dediklerinden dolayı saldırıya uğraması asla kabul edilemez.” şeklinde konuştu.

Odatv, FETÖ ve Kemalistler tahrik etti magandalar harekete geçti! Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!

“Hangi gerekçeyle olursa olsun...”

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

Bu eylemi şiddetle kınıyorum. Daha önce başka gazeteci arkadaşlara da benzer saldırı girişimleri oldu. Tümünü kınıyorum. Hangi gerekçeyle olursa olsun bu tür saldırıları haklı ve mazur gösterenler yanlış yoldadırlar. Gazeteci arkadaşlarımızı eleştirinin ötesine varan linç ve hedef gösterme gibi davranışların odağına yerleştirenleri de kınıyorum. Kendilerini ceza verme mercii olarak gören saldırgan zihniyeti lanetliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

FETÖ ve ETÖ yanlıları hedef göstermişti!

Akit TV’de Ergenekon (ETÖ) ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) militanlarına yönelik sert ifadeleri sonrasında Odatv ve Kemalistmedyaorganlarının hedef tahtasına oturtması sonucunda medya lincine tabi tutulan Yeni Akit Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan hakkında, Milli Savunma Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuş ve ardından ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:58
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. AK Parti
  4. Mehmet Metiner
  5. Murat Alan
  6. Oda TV
  7. Ergenekon
  8. Fetullahçı Terör Örgütü
  9. Milli Savunma Bakanlığı

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