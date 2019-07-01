Mehmet Metiner Ahmet Davutoğlu’nu bombaladı!

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - AK Parti eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Elazığ’da katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı hedef alan konuşmasına sert tepki gösterdi. Metiner, “Davutoğlu 1 Kasım’da alınan yüzde 49.5’lik oy oranını kendi başarısı olarak zikretmiş. Niye 7 Haziran’da genel başkan değil miydin? 7 Haziran’daki başarısızlık kendisine, 1 Kasım’daki başarı ise Erdoğan’a aitti. Davutoğlu’na kalsa 1 Kasım’da seçime bile gidilmezdi” dedi.

Metiner, Davutoğlu’nu eleştirerek, “Hem AK Parti’yi başarısız kılın hem de AK Parti’nin başarısızlığı üzerinden kendinize yeni bir siyasi ikbal aramaya kalkışın! E pes vallahi. Doğru, şimdi susma vakti değildir, kusma vaktidir! Yeterince sustunuz” ifadesinde bulundu. Elazığ'da düzenlenen Gönül Dostları Buluşması'nda konuşan Ahmet Davutoğlu, “AK Parti bir kişinin, bir faninin, bir ailenin, bir grubun, bir kesimin, bir bölgenin, bir etnik yada mezhebi grubun partisi değildir. AK Parti bir takım trol örgütlerinin etkisi altına girmişse, soru sorması gereken biz, cevap vermesi gereken partiyi bu gruplara teslim edenlerdir. Devlet yapısıyla aile ilişkileri kesinlikle ayrılmalıdır” cümlesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alarak sistem eleştirisinde bulunmuştu.