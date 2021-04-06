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Biyografi Mehmet Kutlular kimdir, nerelidir? Mehmet Kutlular kaç yaşında vefat etti?
Biyografi

Mehmet Kutlular kimdir, nerelidir? Mehmet Kutlular kaç yaşında vefat etti?

Yeni Asya Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular vefat etti. Mehmet Kutlular’ın öldüğü haberinden sonra Mehmet Kutlular’ın neden öldü? Mehmet Kutlular hastalığı neydi? Mehmet Kutlular kaç yaşındaydı? Mehmet Kutlular aslen nerelidir? soruları da merak edilmeye başlandı. İşte Mehmet Kutlular’ın hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 14:00:00 - 2021-04-06 14:07:08
Mehmet Kutlular kimdir, nerelidir? Mehmet Kutlular kaç yaşında vefat etti?

Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyordu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Mehmet Kutlular kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mehmet Kutlular kimdir?

Aslen Çanakkale Bigalı olan Mehmet Kutlular 1938'de Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. 14 yaşına kadar Gönen’de kaldı. Daha sonra İstanbul'a geldi. 1957 yılında asker olduğu Manisa'da Said Nursi'nin yazdığı Risale-i Nur kitaplarıyla tanıştı. 21 Şubat 1970'te çıkan Yeni Asya Gazetesinin imtiyaz sahipliğini üstlendi.17 Ağustos Marmara depreminden sonra “Deprem İlahî ikazdır” dediği için 2 yıl 1 gün hapis cezasına çarptırılan Kutlular 276 gün hapiste kaldı. Kutlular, kararı Avrupa İNsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. AİHM hapis kararını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi’ne aykırı bularak Türkiye’yi tazminata mahkûm etti. Mehmet Kutlular natıralarını ilk baskısı 2009 yılında yapılan İşte Hayatım adlı kitabında toplamıştı.

 

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